Мясников назвал неочевидную опасность гипертонии

Гипертония может оказывать негативное влияние на зрительную систему. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он указал глаза в числе "органов-мишеней" гипертонии и пояснил, что высокое давление воздействует на сосуды. Негативное влияние связано, в частности, с большим количеством крови, поступающим в мозг, поянил доктор в эфире телеканала "Россия 1".

Александр Мясников порекомендовал провести обследование глазного дна, которое поможет поставить диагноз. Также он отметил, что высокое давление воздействует на сердце и почки.

Ранее врач рассказал о том, что проблемы со зрением могут оказаться признаком инсульта. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.