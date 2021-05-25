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25.05.2021 15:04
Рубрика: Власть

Миркин: Состоятельным семьям проще самим отказаться от мер соцподдержки

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)

Внедрение более адресных мер поддержки - это одновременно доказывание миллионами семей, что они имеют право на такую поддержку. Рост документооборота, администрирование таких выборочных выплат по всей стране - сколько это стоит? А унизительность "испрашивания", когда кто-то должен решать за тебя, имеешь ты право на пособие или нет? А контроль последующий - вдруг ты уже выкарабкался из своего бедственного состояния? Какова цена такого контроля?

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Может статься, что издержки на создание такой системы будут превышать экономию, достигаемую большей адресностью. Все это нужно считать. Гораздо проще предоставить состоятельным семьям право отказаться от любых мер социальной поддержки, даже если формально они им полагаются, возвести это в ранг доблести, благотворительности, пропагандировать такой отказ как ценность, как помощь тем, кто действительно нуждается. Уверен, что такие массовые отказы уже были, когда помощь в пандемию предоставлялась не автоматически, а по личным заявлениям семей.

Ранее глава Сметной палаты Алексей Кудрин заявил в интервью "Известиям", что адресность социальной поддержки может помочь добиться снижения уровня бедности в России вдвое в течение трех-четырех лет. По его словам, подход, предполагающий введение требований к получателям пособий, в том числе имущественный ценз, является правильным.

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