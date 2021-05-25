Мурашко объяснил, за счет чего Россия избежала повторных локдаунов

Прочность российской системы здравоохранения позволила стране избежать повторных локдаунов. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
По словам министра, российская экономика перенесла кризис гораздо легче других стран.
"За счет прочности системы и повышения адаптационных возможностей системы здравоохранения стал возможен сценарий без повторных локдаунов, страна приступила к выходу из кризиса", - цитирует Мурашко РИА Новости.
По словам главы Минздрава, создание вакцины и препаратов от COVID-19 позволило переломить ситуацию и приблизить окончание пандемии.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российские власти не планируют осенью вводить локдаун из-за коронавирусной инфекции. По ее словам, к сентябрю в стране может сформироваться коллективный иммунитет к COVID-19, для этого антитела должны быть у 69 миллионов россиян.