Мурашко объяснил, за счет чего Россия избежала повторных локдаунов

Прочность российской системы здравоохранения позволила стране избежать повторных локдаунов. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По словам министра, российская экономика перенесла кризис гораздо легче других стран.

"За счет прочности системы и повышения адаптационных возможностей системы здравоохранения стал возможен сценарий без повторных локдаунов, страна приступила к выходу из кризиса", - цитирует Мурашко РИА Новости.

По словам главы Минздрава, создание вакцины и препаратов от COVID-19 позволило переломить ситуацию и приблизить окончание пандемии.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российские власти не планируют осенью вводить локдаун из-за коронавирусной инфекции. По ее словам, к сентябрю в стране может сформироваться коллективный иммунитет к COVID-19, для этого антитела должны быть у 69 миллионов россиян.