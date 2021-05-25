Назван самый безопасный новый японский автомобиль

Серия испытаний автомобилей на безопасность в Японии по программе JNCAP неожиданно выявила новую самую безопасную модель - это универсал Subaru Levorg.

Расшифровка результатов испытаний машины показала оценку 186,91 балл из референтных 190, что эквивалентно рейтингу безопасности 98%. Больше на испытаниях JNCAP не набирал ни один автомобиль.

Судя по данным протокола, система автоматического торможения Subaru Levorg на скоростях до 60 км/ч работает безупречно - безошибочно распознает препятствия в виде автомобилей и пешеходов, в т.ч. в ночное время.

Оценка Subaru Levorg во фронтальных краш-тестах с полным перекрытием о жесткий барьер и 40-процентным перекрытием о деформируемый барьер от максимальной отличается не более, чем на погрешность измерения. Но в отличие, например, от европейской программы EuroNCAP регламент JNCAP не включает проверку безопасности пассажиров-детей, только взрослых.

Наряду с Subaru Levorg рейтинга безопасности "пять звезд", эквивалента оценки "отлично", удостоились Toyota Harrier, Yaris и Yaris Cross, Nissan Days и Honda Fit.

Программа испытаний автомобилей, представленных на рынке Японии, JNCAP - совместный проект министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии и некоммерческой организации Национальное агентство по автомобильной безопасности и помощи пострадавшим.