Новый груз с гуманитарной помощью доставлен из России в Индию

Более девяти тонн гуманитарной помощи доставили в Индию из России. Об этом сообщил российской посол в этой стране Николай Кудашев.

"В Индию привезли медицинскую технику и препараты против COVID-19, - цитирует дипломата РИА Новости. - Россия сегодня является одним из ведущих индийских партнеров в области сотрудничества по борьбе с коронавирусом нового типа".

Напомним, первая партия российской помощи Индии прибыла в Нью-Дели 29 апреля. Два самолета МЧС привезли более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным, общее число заболевших COVID-19 людей в стране приближается к 27 миллионам человек - 26 752 447. Цифры публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику по коронавирусу в стране и мире.