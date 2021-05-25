Обновленный Mercedes-Benz CLS для России подорожал на миллион

В России начались продажи обновлённого Mercedes-Benz CLS. Дилеры марки уже принимают заказы.

Если раньше модель предлагалась за 6 350 000 рублей, то теперь четырехдверное купе стоит от 7 200 000 рублей.

В рамках рестайлинга CLS примерил оригинальную бамперную группу и измененную решётку радиатора с мелкими трехконечными звездочками. По интерьеру автомобиль получил новое рулевое колесо и другой набор отделочных материалов.

Обновлённая версия CLS в стандартном варианте оснащается системой полного привода, 2,9-литровым дизельным двигателем (249 л. с.), 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Доступна и "заряженная" 435-сильная модификация с бензиновым турбомотором объёмом 3,0 литра. Такая машина обойдётся в 8 530 000 рублей.

Mercedes-Benz CLS в базовом виде имеет 19-дюймовые колёсные диски, матричную оптику, искусственную кожу в салоне, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, систему бесключевого доступа, камеру заднего вида, аудиосистему Burmester.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.