Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
25.05.2021 16:00
Рубрика: Легковые авто

Обновленный Mercedes-Benz CLS для России подорожал на миллион

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

В России начались продажи обновлённого Mercedes-Benz CLS. Дилеры марки уже принимают заказы.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
S-Class в электрическом обличье: представлен новый Mercedes EQS

Если раньше модель предлагалась за 6 350 000 рублей, то теперь четырехдверное купе стоит от 7 200 000 рублей.

В рамках рестайлинга CLS примерил оригинальную бамперную группу и измененную решётку радиатора с мелкими трехконечными звездочками. По интерьеру автомобиль получил новое рулевое колесо и другой набор отделочных материалов.

Обновлённая версия CLS в стандартном варианте оснащается системой полного привода, 2,9-литровым дизельным двигателем (249 л. с.), 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Доступна и "заряженная" 435-сильная модификация с бензиновым турбомотором объёмом 3,0 литра. Такая машина обойдётся в 8 530 000 рублей.

Mercedes-Benz CLS в базовом виде имеет 19-дюймовые колёсные диски, матричную оптику, искусственную кожу в салоне, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, систему бесключевого доступа, камеру заднего вида, аудиосистему Burmester.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
#Mercedes-Benz