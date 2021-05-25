Опубликована расшифровка переговоров диспетчера с бортом Ryanair

После обмена стандартными для радиобмена фразами, диспетчер аэропорта Минска сообщает пилоту о наличии на земле информации о возможном минировании борта. "Сообщаю для вашего сведения, что у нас имеется информация от специальных служб о том, что у вас на борту находится бомба и она может быть активирована над Вильнюсом", - говорит диспетчер. После этого пилот просит диспетчера повторить сообщение. Получив информацию о бомбе во второй раз, пилот просит диспетчера подождать.

Затем диспетчер дает рекомендацию о посадке в аэропорту Минска по соображениям безопасности. Пилот, в свою очередь, запрашивает у земли сведения о том, откуда появилась информация о бомбе на борту. "Служба безопасности аэропорта сообщила о получении электронного письма", - уточняет диспетчер. Пилот интересуется, служба какого именно аэропорта, в Греции или в Вильнюсе получила этот e-mail. На это диспетчер отвечает, что сообщение было разослано в несколько аэропортов.

Пилот позже уточнит, кто порекомендовал направить самолет в Минск - аэропорт вылета, аэропорт прибытия или авиакомпания. "Это наша рекомендация", - ответил белорусский диспетчер.

После обмена технической информацией и предоставления пилотам частот для связи с авиакомпанией пилот сообщает в эфир о чрезвычайной ситуации на борту и о намерении изменить курс по направлению к аэропорту Минска. Также, отвечая на соответствующий запрос диспетчера, пилот сообщил, что на борту находятся 133 человека, а опасных грузов нет.

В тексте заявления Департамента по авиации министерства транспорта Беларуси указано, что посадка воздушного судна рейса FR4978 в Национальном аэропорту Минск благополучно совершена в 10.15 UTC (13.15 белорусского времени).

"После посадки самолет в соответствии с установленными международными и национальными требованиями в области авиационной безопасности был определен на специальную изолированную стоянку, где в отношении воздушного судна, экипажа, пассажиров, багажа, груза, почты были совершены соответствующие действия по досмотру и опросу. Указанные действия предусмотрены и должны выполняться государствами согласно Стандартам, изложенным в главе 5 приложения 17 к Чикагской конвенции", - отметили в ведомстве.

В Департаменте по авиации сообщают, что, по предварительным оценкам, диспетчерский состав, экипаж воздушного судна, задействованные в Национальном аэропорту Минска силы и средства в описанной ситуации, действовали в рамках требований, предписываемых Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

Белорусские авиационные власти также обратились к ИКАО, Международной ассоциации воздушного транспорта, Европейскому агентству по безопасности полетов, с призывом принять участие в беспристрастном расследовании произошедшего события. И для изучения обстоятельств случившегося в Беларусь были приглашены представителей ИКАО, IATA, EASA, а также представители авиационных властей гражданской авиации ЕС и США.