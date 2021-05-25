Песков выразил сожаление из-за введения ЕС запрета полетов над Беларусью

Прежде чем обсуждать запрет на полеты над Беларусью, европейцам надо было разобраться в ситуации с самолетом Ryanair. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Можно только выразить сожаление. Облетать территорию достаточно большой страны, которая находится в центре Европы, конечно, для любой компании очень накладно, - сказал Песков. - Наверное, сначала нужно объективно разобраться с произошедшим, а потом уже обсуждать исходя из конкретных данных".

"Но наши европейские коллеги пошли по другому пути: предпочли на саммите без какого-то разбирательства быстро принять решение и выступить с настоятельными рекомендациями для своих авиакомпаний, - заметил представитель Кремля. - А в конечном итоге за эти рекомендации будут платить пассажиры самолетов, которые лишние полчаса или час будут находиться в воздухе. Это все стоит денег".