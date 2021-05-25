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25.05.2021 18:40
Рубрика: Власть

Правительство планирует ввести наказание за неполную выплату алиментов

Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, наказывающую за неполную выплату алиментов. Если нет уважительных причин для просрочки, отец-должник будет обязан платить сразу всю сумму. Иначе попадет сначала под административную, а потом и под уголовную ответственность.
Фото: Сергей Коньков/ТАСС Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект направлен на совершенствование системы привлечения к ответственности за злостную неуплату алиментов.

Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости
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"Каждый год дознаватели Федеральной службы судебных приставов принимают несколько тысяч решений об отказе в возбуждении уголовного дела за злостную неуплату алиментов, причем причинами нередко являются нерегулярные и незначительные выплаты. В 2019 году было принято 8 тысяч решений об отказе в возбуждении уголовных дел по статье 157 УК "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". За восемь месяцев 2020 года было принято 4,4 тысячи подобных решений", - рассказал Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что нередко уже возбужденные дела закрываются по требованию прокуратуры.

Так, в Алтайском крае было отменено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении алиментщика, единовременно выплатившего ребенку 1,5 тысячи рублей. При этом общая сумма долга составляла 302,5 тысячи рублей.

"Подготовлены поправки в УК, а также КоАП, которые не позволят гражданам избегать ответственности за неуплату алиментов по формальным причинам: в случае выплаты ими каких-то мизерных сумм. Напомню, сегодня существует двухступенчатая система привлечения к ответственности за неуплату алиментов. В первый раз человека привлекают к административной ответственности. Если же он продолжает уклоняться, то наступает уже уголовная ответственность", - пояснил Владимир Груздев.

Фото: Михаил Мордасов/ РИА Новости
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Недавно пленум Верховного суда России сделал разъяснения, допускающие привлечение к ответственности за неуплату алиментов при неполных выплатах. "Принятие предлагаемых изменений позволит полностью закрыть лазейку для недобросовестных должников по алиментам", - отметил председатель Правления АЮР.

"По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год по статье 5.35.1 КоАП за неуплату без уважительных причин алиментов были наказаны 95,1 тысячи человек. К уголовной ответственности за неуплату алиментов на детей в течение года были привлечены 37,9 тысячи человек. Еще 19 человек были привлечены за неуплату алиментов в отношении родителей", - резюмировал Владимир Груздев.

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