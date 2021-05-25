Пушков оценил стремление США к "более стабильным" отношениям с Россией

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, однако в вопросе санкций они не отступят. Об этом она заявила накануне во время брифинга.

По словам российского сенатора, именно это и есть суть политики нынешней американской администрации в отношении России. "Байден хочет "более стабильных отношений" с Москвой, СОХРАНИВ все санкции против нас и возможность добавить новые", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что иллюзий быть не должно, и Псаки открыто говорит об этом.

Ранее Пушков отреагировал на новые санкции, которые 21 мая США ввели против российских компаний и судов, связанных с проектом "Северный поток-2". По словам сенатора, если в Вашингтоне к чему и стремятся, так это к отношениям стабильно враждебным и предсказуемо плохим. Он добавил, что такой вывод можно сделать из практических действий США на российском направлении.