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Рубрика: Власть

Пушков: Новые санкции показали, к чему на самом деле стремятся США

Новые санкции, которые в пятницу, 21 мая, США ввели против российских компаний и судов, связанных с проектом "Северный поток-2", говорят об истинных намерениях команды нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

"Так Вашингтон показывает, как он на деле стремится к "стабильным и предсказуемым отношения с Россией". Если там к чему и стремятся, так это к отношениям стабильно враждебным и предсказуемо плохим", - подчеркнул сенатор, комментируя введение санкций в своем канале в Telegram.

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Он добавил, что такой вывод можно сделать "не из словесных упражнений [госсекретаря США Энтони] Блинкена, не имеющих особой ценности, а из практических действий США на российском направлении".

Отметим, что американский минфин ввел санкции в отношении 13 российский судов, которые так или иначе участвуют в достройке трубопровода "Северный поток-2". Среди прочего, это "Академик Черский", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Мурман", "Нарвал", "Юрий Топчев".

Напомним, что ранее Блинкен подтвердил, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении оператора "Северного потока-2" компании Nord Stream 2 AG и конкретно против ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Как заявил глава американской дипломатии, подобное решение отвечает национальным интересам США.

Также накануне пресс-секретарь американского президента Джен Псаки признала, что готовый уже на 95 процентов проект строительства трубопровода "Северный поток-2" остановить практически невозможно.

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