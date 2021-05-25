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25.05.2021 20:02
Рубрика: Происшествия

Два года за удар

Ранее осужденным не удастся избежать уголовной ответственности за побои
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(8464)
МВД России предлагает ввести в Уголовный кодекс наказание до двух лет лишения свободы за побои, совершенные ранее осужденными гражданами. Проект федерального закона полицейские вынесли на общественное обсуждение.
Тех, кто не впервой поднимает руку на близких, ждет уголовная статья. Фото: Johngomezpix / Istock Тех, кто не впервой поднимает руку на близких, ждет уголовная статья. Фото: Johngomezpix / Istock
Тех, кто не впервой поднимает руку на близких, ждет уголовная статья. Фото: Johngomezpix / Istock

В МВД поясняют, что в действующей редакции статьи 116.1 УК РФ ответственность установлена только для лиц, совершивших указанное деяние в период, когда они считаются подвергнутыми административному наказанию. При этом общественная опасность повторного нанесения побоев "в связи с предшествующим привлечением уже не к административной, а к уголовной ответственности не может оцениваться как снизившаяся", - пришли к выводу правоведы МВД. "Напротив, повторность указывает на устойчивость поведения виновного, его склонность к разрешению конфликтов насильственным способом, неуважение к достоинству личности", - отмечают в полиции.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Законопроект также вводит механизм взыскания компенсации в пользу потерпевшего.

Отмечается, что изменения в УК понадобились в связи с апрельским решением Конституционного суда РФ. КС признал тогда неконституционной статью 116.1 УК РФ "нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию". Поводом стала жалоба жительницы Оренбургской области Людмилы Саковой. Женщину неоднократно избивал родной брат. В 2018 году он был оштрафован за побои в рамках КоАП. А затем за повторное насилие в отношении сестры буяна привлекли уже к уголовной ответственности. Мужчине назначили наказание в виде обязательных работ. В октябре 2019 года, имея неснятую и непогашенную судимость, мужчина снова избил сестру. И в этот раз его привлекли опять по административной статье. Суды исходили из того, что виновный штраф оплатил еще до того, как в очередной раз избил женщину. То есть новые побои по букве закона имели место после истечения периода, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию.

КС же указал, что законодатель, разделив ответственность за побои в зависимости от их нанесения впервые или повторно, не должен был игнорировать предшествующую судимость за это деяние. Поскольку она свидетельствует о повышенной общественной опасности, указывает на устойчивость поведения виновного и склонность к решению конфликтов насилием.

В связи с этим в МВД предлагают дополнить статью 116.1 УК РФ частью 2, предусмотрев уголовную ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий лицом, имеющим судимость.

Санкции предлагается ввести следующие - штраф в размере от 40 до 100 тысяч рублей (или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев), либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет. Самое строгое наказание - лишение свободы на срок до 2 лет.

Происшествия Правосудие Охрана порядка

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