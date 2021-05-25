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25.05.2021 17:51
Рубрика: Происшествия

Брянский завод отсудил у города танк

Текст: Антон Валагин (Брянск)

20-й апелляционный суд в Туле отменил решение Брянского арбитражного суда о передаче городу танка Т-34 из коллекции 85-го ремонтного завода.

Фото: предоставлено Музеем военной формы
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В начале 2020 года боевая машина вместе с двумя сотнями других экспонатов заводского музея была передана администрации Брянска, чтобы в год 75-летия победы украсить город и участвовать в патриотическом воспитании.

Торжества прошли, конкурсный управляющий заводом попросил мэрию вернуть танк, но получил отказ. Менеджер пошел в суд, опираясь на статью 904 ГК РФ, согласно которой хранитель обязан по первому требованию вернуть принятую на хранение вещь.

Однако брянский арбитраж управляющему отказал, сославшись на то, что речь идет о музейном экспонате, являющимся историческим наследием. И доступ к нему должны иметь все желающие.

Менеджер обжаловал это решение в апелляционной инстанции, и та согласилась с его доводами.

- Решение суда первой инстанции отменено, исковое требование удовлетворено, - сообщили РИА Новости в суде.

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