Как искусственный интеллект помогает взыскивать налоги с граждан

Новости

Собянин рассказал о внедрении технологии 5G в метро Москвы 16:37
"Роскосмос" создаст "кнопки жизни" для поиска детей и пожилых 16:10
"Черные риэлторы" из Забайкалья похитили квартиры на 15 млн рублей 15:56
В Петербурге опровергли слухи о дефиците коек для пациентов с COVID-19 15:50
Площадь разлива нефти в Туапсе превысила миллион квадратных метров 15:38
Пожар в центре Москвы ликвидировали с помощью вертолетов 15:37
Путин рассказал об укреплении потенциала ядерной триады 15:36
Лукашенко встретится с парламентариями 26 мая 15:31
Осужденные устроили пикник в колонии под Ярославлем 15:25
В Австрии подсчитали потери от пандемии до 2024 года 15:18
Из больницы в Казани выписали шесть учеников гимназии №175 14:53
Новак: Россия готова к поставкам "Спутник V" в Саудовскую Аравию 14:40
Верховный суд сообщил о снижении тюремного населения 14:36
Онлайн-голосование на выборах в сентябре пройдет в 7 регионах РФ 14:31
У сериала "Сёгун" с Ричардом Чемберленом и Тосиро Мифунэ будет ремейк 14:30
В центре Москвы произошел крупный пожар 14:23
ЦАГИ представил исследования в области вертолетного такси 14:00
Памфилова напомнила о важности прививки от коронавируса 13:53
"Вашингтон" не отпустил Самсонова в сборную России 13:52
Песков выразил сожаление из-за введения ЕС запрета полетов над Беларусью 13:47
ФНС готовит проект полностью безбумажного документооборота 13:40
Собянин рассказал о дискуссии вокруг программы реновации в Москве 13:37
В Кремле выразили надежду на освобождение задержанной в Минске россиянки 13:35
Samsung представила новую линейку интерьерных телевизоров в России 13:35
Российский режиссер позвал Кевина Спейси в свой фильм 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
25.05.2021 15:20
Рубрика: Власть

Как искусственный интеллект помогает взыскивать налоги с граждан

Текст: Владислав Куликов
Председатель Совета судей России Виктор Момотов сообщил, что в порядке эксперимента в одном из регионов подключили искусственный интеллект к подготовке судебных приказов по взысканию налогов с граждан.

Судебные приказы - упрощенная процедура, позволяющая достаточно быстро взыскивать бесспорные долги. В таких случаях у ответчиков нет возражений, и документы на взыскание сразу же направляются судебным приставам. Если же человек не согласен с долгом, приказ автоматически должен отменяться по его заявлению.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
Глава Минюста поддержал идею замены трудовых мигрантов заключенными

По словам Момотова, совершенствование института судебных приказов позволит снизить нагрузку на судебную систему.

"Больше половины дел, рассматриваемых мировыми судьями, приходится на судебные приказы, в которых отсутствуют спор и необходимость рассматривать материалы так же кропотливо, как и сложные споры, в которых присутствуют неоднозначные вопросы фактов и права, - говорит он. - Давно обсуждается вопрос об упрощении процедуры вынесения судебных приказов с помощью новейших технологий. Разработана программа для подготовки судебных приказов с использованием конструктора шаблонов в соответствии с типовыми бланками судебных приказов, разработанными судебным департаментом и согласованными с Верховным судом Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что в этом году в Белгородской области запустили пилотный проект: к трем судебных участкам мировых судей подключили искусственный интеллект для подготовки судебных приказов по взысканию налогов с граждан.

"Искусственный интеллект будет использоваться при взыскании трех видов налогов: имущественного, транспортного и земельного, - пояснил председатель Совета судей. - В его задачи не будет входить вынесение самого судебного приказа, но с его помощью будут готовиться необходимые документы, проверяться реквизиты".

Иными словами, программа подготовит только нужный документ, но окончательное решение принимает именно судья. Одна из проблем при вынесении судебных приказов в том, что информация часто не доходит вовремя до должника. Нередко он узнает о приказе уже после того, как деньги списаны. Этим часто пользуются мошенники, подавая заявления по поддельным документам. В судебной системе надеются, что данную проблему можно решить с помощью тех же информационных технологий.

"В целом мы считаем актуальной задачу по расширению автоматизации приказного производства, - сказал Момотов. - Принятие решения в электронном виде с помощью слабого искусственного интеллекта позволит оперативно направлять приказ гражданину, в том числе через портал государственных и муниципальных услуг. Кроме того, существующую проблему с уведомлением должника также можно решить через сервис госуслуг, предусмотрев возможность в личном кабинете не только ознакомиться с содержанием судебного приказа, но и направить несогласие с взысканием, что упростит для граждан процесс защиты своих прав".

Кабмин выделит больше 5 млрд рублей на поддержку искусственного интеллекта

В свою очередь председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил увеличить вдвое, до одного миллиона рублей, сумму взыскания в приказном порядке. "Учитывая эффективность института приказного и упрощенного производства, предлагается повысить сумму, подлежащую взысканию в приказном порядке в гражданском и арбитражном судопроизводстве, до одного миллина рублей, повысить сумму исковых требований, которые рассматриваются в упрощенном порядке, до 500 тысяч рублей в гражданском судопроизводстве, а в арбитражном судопроизводстве - до 800 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, до 1,6 млн рублей - для организаций", - заявил Лебедев.

В регионах Власть Работа власти Судебная система Экономика Финансы Налоги Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область

Главное сегодня

Путин заявил об успешных испытаниях ЗРК С-500
Мировой суд оштрафовал Google на 4 миллиона рублей
Онлайн-голосование на выборах в сентябре пройдет в 7 регионах РФ
ИИХФ сохранит флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира
Грузия откроет сухопутные границы 1 июня
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы