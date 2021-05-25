Как искусственный интеллект помогает взыскивать налоги с граждан

Председатель Совета судей России Виктор Момотов сообщил, что в порядке эксперимента в одном из регионов подключили искусственный интеллект к подготовке судебных приказов по взысканию налогов с граждан.

Судебные приказы - упрощенная процедура, позволяющая достаточно быстро взыскивать бесспорные долги. В таких случаях у ответчиков нет возражений, и документы на взыскание сразу же направляются судебным приставам. Если же человек не согласен с долгом, приказ автоматически должен отменяться по его заявлению.

По словам Момотова, совершенствование института судебных приказов позволит снизить нагрузку на судебную систему.

"Больше половины дел, рассматриваемых мировыми судьями, приходится на судебные приказы, в которых отсутствуют спор и необходимость рассматривать материалы так же кропотливо, как и сложные споры, в которых присутствуют неоднозначные вопросы фактов и права, - говорит он. - Давно обсуждается вопрос об упрощении процедуры вынесения судебных приказов с помощью новейших технологий. Разработана программа для подготовки судебных приказов с использованием конструктора шаблонов в соответствии с типовыми бланками судебных приказов, разработанными судебным департаментом и согласованными с Верховным судом Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что в этом году в Белгородской области запустили пилотный проект: к трем судебных участкам мировых судей подключили искусственный интеллект для подготовки судебных приказов по взысканию налогов с граждан.

"Искусственный интеллект будет использоваться при взыскании трех видов налогов: имущественного, транспортного и земельного, - пояснил председатель Совета судей. - В его задачи не будет входить вынесение самого судебного приказа, но с его помощью будут готовиться необходимые документы, проверяться реквизиты".

Иными словами, программа подготовит только нужный документ, но окончательное решение принимает именно судья. Одна из проблем при вынесении судебных приказов в том, что информация часто не доходит вовремя до должника. Нередко он узнает о приказе уже после того, как деньги списаны. Этим часто пользуются мошенники, подавая заявления по поддельным документам. В судебной системе надеются, что данную проблему можно решить с помощью тех же информационных технологий.

"В целом мы считаем актуальной задачу по расширению автоматизации приказного производства, - сказал Момотов. - Принятие решения в электронном виде с помощью слабого искусственного интеллекта позволит оперативно направлять приказ гражданину, в том числе через портал государственных и муниципальных услуг. Кроме того, существующую проблему с уведомлением должника также можно решить через сервис госуслуг, предусмотрев возможность в личном кабинете не только ознакомиться с содержанием судебного приказа, но и направить несогласие с взысканием, что упростит для граждан процесс защиты своих прав".

В свою очередь председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил увеличить вдвое, до одного миллиона рублей, сумму взыскания в приказном порядке. "Учитывая эффективность института приказного и упрощенного производства, предлагается повысить сумму, подлежащую взысканию в приказном порядке в гражданском и арбитражном судопроизводстве, до одного миллина рублей, повысить сумму исковых требований, которые рассматриваются в упрощенном порядке, до 500 тысяч рублей в гражданском судопроизводстве, а в арбитражном судопроизводстве - до 800 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, до 1,6 млн рублей - для организаций", - заявил Лебедев.