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25.05.2021 15:47
Рубрика: Дороги

На двух участках трассы М-11 "Нева" повысят скоростной режим

Текст: Матвей Линник
В июне на двух участках трассы М-11 "Нева" увеличат скоростной режим до 130 километров в час, сообщили в пресс-службе "Автодора".

Изменения коснутся отрезков с 59-го по 146-й км в Московской и Тверской областях и с 546-го по 680-й км в Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Именно качество дороги, высокий уровень ее содержания и обустройства обеспечивают возможность повышения скоростного режима без снижения показателей безопасности движения", - говорится в сообщении.

Сейчас общая протяженность участков дорог с повышенным скоростным режимом, находящихся в ведении "Автодора", составляет 781 километр.

На 418 километрах действует скоростной режим в 110 километров в час, еще на 363 километрах - 130 километров в час.

#дороги