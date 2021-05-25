На двух участках трассы М-11 "Нева" повысят скоростной режим

Изменения коснутся отрезков с 59-го по 146-й км в Московской и Тверской областях и с 546-го по 680-й км в Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге.

"Именно качество дороги, высокий уровень ее содержания и обустройства обеспечивают возможность повышения скоростного режима без снижения показателей безопасности движения", - говорится в сообщении.

Сейчас общая протяженность участков дорог с повышенным скоростным режимом, находящихся в ведении "Автодора", составляет 781 километр.

На 418 километрах действует скоростной режим в 110 километров в час, еще на 363 километрах - 130 километров в час.