Осужденные устроили пикник в колонии под Ярославлем

В Ярославской области организованы проверки после размещения в интернете видеозаписи, на которой осужденные на территории исправительной колонии жарят шашлыки.

Видео пикника в ИК разместило местное информагентство. Голос за кадром сообщает, что запись была сделана в минувшую Пасху, и в празднике участвовала "вся братва лагеря". Крупным планом показан мангал с шашлыком, нанизанным на деревянные палочки.

"Вот так вот, в лагере проверка, а братва гуляет", - говорит автор видео.

В региональном управлении ФСИН выяснили, что видео было сделано в ИК №2 в Рыбинске.

- По факту появления в Сети видеоролика с кадрами из рыбинской исправительной колонии УФСИН России по Ярославской проводит служебную проверку, выясняются обстоятельства произошедшего. При выявлении нарушений материалы проверки будут направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения, - сообщил официальный представитель УФСИН Михаил Нефедов.

Кроме того, свою проверку организовала областная прокуратура.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уголовно-исполнительного законодательства и режимных требований, - сказала представитель надзорного ведомства Яна Смирнова.

Она добавила, что при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.