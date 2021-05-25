Слушания между Apple и компанией-разработчиком игры Fortnite завершены

Закончены судебные слушания между Apple и Epic Games по делу игры Fortnite, удаленной из App Store в августе прошлого года.

Как пишет The Wall Street Journal, это отнюдь не означает, что в разбирательствах будет поставлена жирная точка. Несмотря на заверение судьи вынести решение не позднее 13 августа, обе компании могут подать апелляцию и запустить тяжбу по новому кругу.

Опрошенные изданием эксперты сходятся во мнении, что разработчики знаменитой королевской битвы вряд ли достигнут успеха в правовом поле. Но отдельно отмечается, что, возможно, цель Epic Games в этом и не состояла, а студии просто необходимо было создать общественный резонанс.

Пошатнуть позиции Apple, скорее всего, не выйдет - "яблочная" корпорация в качестве защиты использует аргументы о том, что вся их политика направлена на обеспечение безопасности данных пользователей.