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25.05.2021 13:37
Рубрика: Экономика

Собянин рассказал о дискуссии вокруг программы реновации в Москве

Текст: Александр Мелешенко

Политическая дискуссия вокруг программы реновации на ее старте была беспрецедентной, на москвичей обрушилась масса информации, зачастую некорректной и провокационной, однако люди разобрались в нюансах и в абсолютном большинстве проголосовали за включение своих домов в программу.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, открывая во вторник в здании Госдумы выставку о московской реновации. "Хотел поблагодарить за доверие, которое оказал президент, когда поддержал эту программу, за поддержку Государственной думы, профильных комитетов и фракций, которые поддержали эту программу. С точки зрения политической поддержки она была беспрецедентной. Хотя и политическая дискуссия была тоже беспрецедентной в то время", - цитирует градоначальника РИА Новости.

Выставка, открывшаяся в Госдуме, называется "Московская реновация: шаг в будущее" - она рассказывает о всех этапах реализации программы, от ее первых шагов до новостроек, которые появляются сейчас в разных районах города. Вместе с мэром столицы выставку открыл председатель парламента Вячеслав Володин, а также руководители фракций и депутаты.

Напомним, программа реновации в Москве подразумевает переселение горожан из ветхих домов, преимущественно пятиэтажек, в новостройки. Новые квартиры москвичи получают бесплатно взамен прежних, при этом площадь нового жилья обычно увеличивается за счет более просторных кухонь, санузлов и прихожих. В общей сложности программа предполагает переселение около миллиона человек. Уже сейчас в новые квартиры переехали более 30 тысяч горожан.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве

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