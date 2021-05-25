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25.05.2021 16:37
Рубрика: Власть

Собянин рассказал о внедрении технологии 5G в метро Москвы

Текст: Александр Мелешенко

В столичной подземке испытают пятое поколение мобильной связи 5G - оно обеспечивает более высокую пропускную способность в сравнении с технологией 4G. Благодаря этому пользоваться мобильным интернетом будет удобнее - за счет высокой скорости быстрее открываются страницы, загружаются видео и другие файлы.

Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Приход сетей 5G ускорит отказ от проводного интернета и Wi-Fi

О реализации проекта внедрения 5G в метро сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин во время выступления на пленарной сессии Smart Cities Moscow. "Мы начинаем большой проект проникновения 5G в московское метро, которое является одним из крупнейших в мире. Надеюсь, что это тоже будет уникальный проект", - цитирует градоначальника "Интерфакс".

По словам Собянина, технология 5G сегодня испытывается на пяти полигонах в столице. Предполагается, что внедрение нового стандарта не просто сделает пользование интернетом более комфортным, но и в принципе сильно повлияет на развитие технологий. К примеру, необязательно будет иметь мощный и дорогой компьютер - массивы данных можно будет обработать в Сети и мгновенно передать по 5G.

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