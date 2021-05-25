Курская область получит инфраструктурные облигации и бюджетные кредиты в размере 12,4 миллиарда рублей. Это второй регион ЦФО (после Тульской области), где планируется реализовать механизм, позволяющий возвести инженерные сети, дороги, а также детские сады, школы, поликлиники и другие "составляющие социального кластера" в микрорайонах новой жилой застройки. То есть создать ту самую необходимую инфраструктуру, без которой современные жилые кварталы существовать не могут.

Строить жилые микрорайоны без социальной инфраструктуры бессмысленно: квартиры там попросту не будут покупать. Фото: Роман Пименов/ТАСС

Напомним, механизм инфраструктурных облигаций утвержден правительством страны. Размещать ценные бумаги будет специализированное общество проектного финансирования, специально созданное для этих целей корпорацией "ДОМ.РФ", которая и выступит поручителем. Доходы от размещения ценных бумаг станут источником льготного инфраструктурного кредитования: займы предоставят под три процента на срок до 15 лет, льготную ставку по ним обеспечит субсидирование из федерального бюджета.

Курский губернатор Роман Старовойт, ранее анонсировавший программу удвоения жилищного строительства и регулярно получающий жалобы на высокие цены за "квадрат", заявил о развитии новых жилых микрорайонов посредством инфраструктурных облигаций и кредитов. Без инженерных сетей, дорог, социальной инфраструктуры здесь строить жилье не будут. Тем временем собственных средств в бюджете на коммуникации и прочее не хватает. Поэтому регион и стал пилотным для апробации механизма инфраструктурных облигаций.

- Мы с коллегами подготовили несколько проектов, которые были обобщены на площадке правительства РФ, - рассказал Роман Старовойт на оперативном совещании. - По результатам Курская область входит в число пяти пилотных регионов России, которые будут реализовывать инфраструктурные облигации и кредиты. Я защитил эти проекты, и теперь оформляются необходимые протоколы.

Глава региона добавил, что эти средства направят на строительство социальной и инженерной инфраструктуры в областном центре. Позже в администрации Курской области уточнили, что на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию одобрены курские проекты жилищного строительства, сумма инвестиций в которые составит 60,4 миллиарда рублей.

Приступить к сооружению первых инфраструктурных объектов в Курске намерены уже в будущем году

Чтобы привлечь инфраструктурные облигации и бюджетные кредиты, уже определили почти 118 гектаров для будущей застройки, по плану инфраструктура там должна быть создана до 2025 года. Проекты предусматривают строительство порядка 1,1 миллиона квадратных метров жилья. Так, на проспекте Надежды Плевицкой планируют возвести жилой комплекс, общей площадью превышающий 170 тысяч "квадратов". Здесь же предусмотрены школа и детский сад. Из коммунальной инфраструктуры в новом комплексе проложат водовод.

На улице Энгельса намерены возвести многоэтажки с жилой площадью в 650 тысяч квадратных метров. Их обеспечат школой, двумя детсадами и поликлиникой. Проспект Анатолия Дериглазова прирастет новостройками площадью 230 тысяч "квадратов" и детским садом, на улице Фестивальной намерены построить еще 51 тысячу квадратных метров жилья, а также образовательный комплекс из детского сада и школы. На проспекте Михаила Булатова запланировано строительство дороги и нового водовода.

Приступить к сооружению первых инфраструктурных объектов в Курске намерены уже в будущем году. Пока же в регионе займутся проектированием будущих жилых комплексов и их наполнения.

Тем временем

В других регионах тоже присматриваются к этому инструменту. Так, ранее глава Липецкой области Игорь Артамонов предположил, что инфраструктурные облигации позволят активнее реализовывать программу комплексного развития территорий. В регионе только в самом Липецке реновацию планируют провести на 10 участках.

Калужской области возможность воспользоваться новым инструментом предложили в "ДОМ.РФ". Генеральный директор Виталий Мутко на встрече с калужским губернатором Владиславом Шапшой пришли к выводу, что в регионе есть несколько территорий, которые могут комплексно застраиваться с использованием инфраструктурных облигаций. Однако, по словам губернатора, спешить с решением не будут.

- Мы изучим опыт применения этого механизма в других регионах. Нужно четко взвесить все наши возможности в этом плане, - отметил он.