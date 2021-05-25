В новостройках «старой» Москвы больше нет дешевых квартир

За месяц цены на жилье во всех округах Москвы выросли в среднем на 4%. По данным аналитиков компании "Метриум", теперь цены на квартиры в новостройках массового сегмента превышают 200 тысяч рублей за квадратный метр.

В отчете говорится, что цены на квартиры в среднем выросли на 12% - если в апреле 2020 года жилплощадь продавалась за 10,98 миллиона, то в апреле текущего кода она стоила 12,28 миллиона. При этом снизился средний метраж - с 58,5 "квадратов" до 52,5.

В ЮЗАО в марте еще сохранялись цены на уровне ниже 200 тысяч за квадратный метр, но в апреле его стоимость возросла до 210 тысяч. Это сама низкая цена на жилье в новостройках массового сегмента во всех округах "старой" Москвы.

Выше всего ценник в ЗАО - один квадратный метр в среднем обойдется в 259 тысячи рублей. Более 250 тысяч стоит "квадрат" и в СЗАО. Жилье в ЮВАО продается по 225 тысяч за квадратный метр, в ЮАО будет в среднем на тысячу дороже, а в СВАО цены находятся на уровне 218 тысяч.

Как считает управляющий партнер "Метриума" Мария Литинецкая, квадратный метр дорожает на фоне растущей инфляции, высокой активности покупателей и снижения предложения.

"Застройщики перекладывают растущую себестоимость строительства на конечных покупателей и с осторожностью управляют объемом предложения, который только предстоит построить", - сказала она.

Сейчас на рынке всего 10 тысяч предложений в массовом сегменте, что затрудняет выбор для покупателей. Выгодные ипотечные ставки и низкое предложение побуждают покупателей быстрее принимать решение, провоцируя ажиотаж.

Кстати, в курортных районах на юге России цены на недвижимость за год выросли на треть.