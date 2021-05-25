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25.05.2021 05:00
Рубрика: Власть

В России стартовал Всеармейский этап конкурса АрМИ "Безопасная среда"

Всеармейский этап конкурса Армейских Международных игр "Безопасная среда" среди лучших экипажей радиационной, химической разведки стартовал на полигоне "Песочное" в Ярославской области.

Конкурс "Безопасная среда" состоит он их трех этапов: "индивидуальной гонки", "огневой подготовки", "эстафеты", в ходе которых каждый член экипажа выполнит 26 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Конкурсанты преодолеют все препятствия конкурсной трассы, примут участие в практической стрельбе, осуществят поиск радиоактивных источников, дистанционную химическую разведку, специальную обработку.

Полигон учебного центра Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. стал первым в стране полигоном международного уровня для экстремального вождения бронемашин и практической стрельбы на время со сменой огневой позиции из стрелкового оружия.

В настоящее время уникальный поволжский полигон оборудован огненно-штурмовой полосой с канатной дорогой, траншеями, площадками для специальной обработки, отбора проб, радиационного контроля техники, химического контроля и практической стрельбы.

Всеармейскому турниру предшествовали отборочные этапы конкурса. I этап проходил в соединениях и воинских частях, II этап - в объединениях, а III - в видах и родах войск ВС РФ, в военных округах, на Северном флоте.

В отборочных состязаниях, которые проводились с февраля по май 2021года, приняли участие более 2000 военнослужащих и свыше 800 единиц специальной техники.

Всеармейский этап конкурса "Безопасная среда" завершится 29 мая на полигоне "Песочное" учебного центра Военной академии, расположенной на границе Костромской и Ярославской областей.

Победители Всероссийских соревнований будут отстаивать честь Российской армии на конкурсе "Безопасная среда" VII Армейских Международных игр, которые состоятся в августе 2021 года.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область

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