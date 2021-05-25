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25.05.2021 21:33
Рубрика: Власть

В Якутии вакцинация против COVID-19 будет массовой

Жители Якутии будут вакцинироваться в добровольном порядке, заявил пресс-секретарь главы республики Афанасий Ноев.

Фото: iStock
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"У нас же вакцинация добровольная, - цитирует "Коммерсант" слова Ноева. - Речь идет о том, чтобы организовать массовую вакцинацию. Она не обязательная. Это, скорее, требования к работодателям, они должны создать условия для массовой вакцинации. Мы не обязываем людей".

По его словам, работник может отказаться от вакцинации по личным соображениям. Тем не менее, Ноев выразил надежду, что вакцинация в республике будет достаточно массовой.

"РГ" также сообщала о том, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о включении прививки от коронавируса в национальный календарь вакцинации. Для уверенного контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по коронавирусу Минздрав считает необходимым обеспечить охват вакцинацией не менее 60% взрослого населения России.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Вакцинация от коронавируса

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