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25.05.2021 10:10
Рубрика: Власть

Вспомнили про овраги

Нижегородские власти хотят забрать участки, не называя сумму выкупа
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Экономика Поволжья № 112(8463)
История с многострадальным садоводческим товариществом (СНТ) "Родник" в центре Нижнего Новгорода получила неожиданное развитие. На днях региональное минимущество разослало письма собственникам участков с требованием в трехдневный срок передать им эти участки. Собственники, мягко говоря, удивились.
Фото: Антон Дерябин/РГ Фото: Антон Дерябин/РГ
Фото: Антон Дерябин/РГ

"РГ" неоднократно писала о мытарствах СНТ "Родник", расположенного на склонах оврага в Советском районе Нижнего Новгорода меньше, чем в трех километрах от кремля. К 2015 году "черные" операторы завалили мусором 7 из 15 гектаров площади садоводческого товарищества. Нарушителя осудили, но потом амнистировали. На его место пришел другой, такой же предприимчивый, и гора мусора продолжила расти. Собственники написали с 2005 года под сотню жалоб во все инстанции, но чиновники ограничивались отписками или просто не реагировали.

Фото: Антон Дерябин/РГ
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А в конце мая 2019 года отреагировали весьма оригинально. Садоводы получили письма от департамента Росприроднадзора по ПФО, в которых им предложено возместить "вред, причиненный почве как объекту охраны окружающей среды" на сумму свыше 500 миллионов рублей. Владельцы участков сильно удивились: ведь именно они столько лет сигнализируют о незаконном сбросе мусора, а теперь им же предложено расплатиться за чужие нарушения природоохранного законодательства.

В департаменте Росприроднадзора пояснили: Гражданский кодекс говорит о том, что именно собственник несет ответственность за состояние земельного участка, а все остальное должен решить суд. Благодаря активности садоводов и вмешательству СМИ чиновники тогда остались ни с чем.

В том же году министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области приняло решение рекультивировать свалку в рамках нацпроекта "Экология" и федерального проекта "Чистая страна". Но для этого участки должны быть переданы в муниципальную или федеральную собственность, и тогда обязанность оплачивать процесс рекультивации ляжет на плечи органов власти.

Прошло почти два года, прежде чем садоводы получили те самые письма. Но не о выкупе участков в федеральную или муниципальную собственность. Людям фактически предъявлен ультиматум о реквизиции их собственности.

- В письме, подписанном министром имущественных и земельных отношений Нижегородской области Бариновым С. А., требуют в трехдневный срок передать министерству принадлежащий мне участок, - рассказала корреспонденту "РГ" Мария Дудинская, - мотивируя это требование чрезвычайной ситуацией, якобы сложившейся здесь. В противном случае грозят судом. Интересно: в чем чрезвычайность ситуации, если свалка существует более десяти лет? Создается впечатление, что появился потенциальный застройщик территории СНТ, поэтому у нас пытаются отобрать дорожающие участки. И почему бы сразу не указать сумму выкупа?

Фото: Михаил Фомичев / ТАСС
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Александру Киселеву предложили не только передать участок за неизвестную пока сумму, но и провести его рекультивацию за собственные средства.

- Во-первых, это письмо не имеет юридической силы, я консультировался с юристом. Сначала необходимо заключить соглашение с собственником, - заметил Александр. - Во-вторых, в письме они говорят, что после передачи земли можно будет подать требование на возмещение рыночной стоимости участка, но не называют даже примерные суммы. Экспертная оценка проводилась только один раз, и тогда, с учетом загрязнения, стоимость была ничтожна. Новая оценка вряд ли будет другой. Получится, что у бабушек, а в нашем СНТ пенсионеров немало, заберут участки за копейки.

В ответ на наш запрос в министерство имущества и земельных отношений Нижегородской области пришел такой ответ: "Реквизиция 22 участков на территории бывшего СНТ "Родник" с возмещением собственникам рыночной стоимости реквизированного имущества необходима для последующей ликвидации данной свалки, уже много лет отравляющей жизнь нижегородцам. Порядок реквизиции объектов определен постановлением правительства Нижегородской области от 18.11.2020 года N 941, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 22.01.2021 года N179. С 22 января 2021 года введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Нижегородском и Советском районах (улица Чачиной, территория СНТ "Родник") Нижнего Новгорода. В случае получения согласия от собственников на добровольную передачу в их адрес министерством будут направлены соглашения о порядке уплаты рыночной стоимости реквизированного объекта недвижимости".

Нижегородцы категорически не согласны с предложенным властями алгоритмом передачи участков. По их мнению, идеальная схема была бы такой: найти нормального частного инвестора, разработать план межевания и застройки территории. Тогда инвестор благоустроит территорию в счет будущей прибыли. А садоводам власть должна предложить другие, равнозначные участки.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Экология Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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