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25.05.2021 08:36
Рубрика: Происшествия

Омичку обвинили в съемке эротических видео с участием школьниц

Текст: Наталья Граф (Омск)

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 23-летней жительницы села Покровка Омской области. Ее подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек.

Жителя КБР задержали за сексуальное насилие над малолетними девочками

По предварительным данным, мать двоих малолетних детей приглашала к себе домой девочек-школьниц и снимала видео порнографического характера с их участием. Ролики она выкладывала в специальных чатах. По одной из версий, дама брала деньги с интернет-пользователей за просмотр контента.

- По версии следствия, в декабре 2020 года обвиняемая неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, снимая их на видео, которое потом распространяла в соцсети, - сообщает СУ СК по Омской области.

По решению суда, обвиняемая находится под домашним арестом. Она ожидает третьего ребенка. Супруг обвиняемой является депутатом сельского поселения.

В настоящее время следователи устанавливают всех причастных к преступлению лиц. С участвовавшими в съемках школьницами работают психологи.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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