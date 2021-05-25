Омичку обвинили в съемке эротических видео с участием школьниц

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 23-летней жительницы села Покровка Омской области. Ее подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек.

По предварительным данным, мать двоих малолетних детей приглашала к себе домой девочек-школьниц и снимала видео порнографического характера с их участием. Ролики она выкладывала в специальных чатах. По одной из версий, дама брала деньги с интернет-пользователей за просмотр контента.

- По версии следствия, в декабре 2020 года обвиняемая неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, снимая их на видео, которое потом распространяла в соцсети, - сообщает СУ СК по Омской области.

По решению суда, обвиняемая находится под домашним арестом. Она ожидает третьего ребенка. Супруг обвиняемой является депутатом сельского поселения.

В настоящее время следователи устанавливают всех причастных к преступлению лиц. С участвовавшими в съемках школьницами работают психологи.