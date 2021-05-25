СК рассказал о расследовании ДТП с детьми в Ставропольском крае

Напомним, дело о страшной аварии с микроавтобусом, который перевозил детей на трассе "Астрахань-Элиста-Ставрополь", расследуется в центральном аппарате СК - Главном следственном управлении. В ДТП, которое случилось 30 апреля, погибли 5 пассажиров и 12 было ранено.

Вот что говорят в СК. По их версии, в тот день примерно в 16.40 в районе 534 км автодороги водитель автомашины ВАЗ-2109 Максим Ларионов выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем "ДАФ". В результате чего грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом "Мерседес" под управлением Руслана Нахметова. В микроавтобусе везли в город Черкесск на спортивные соревнования баскетбольную команду девочек Спортивной школы олимпийского резерва №2 Волгограда.

Поездка, подчеркивает следствие, была организована руководителем спортивного учреждения Татьяной Астафьевой с грубым нарушением установленных правил, без уведомления ДПС, на микроавтобусе, не соответствующем требованиям организованной перевозки группы детей. При этом водитель Нахметов перевозил детей в автомобиле, не оборудованном ремнями безопасности для пассажиров.

Водители автомобилей Ларионов и Нахметов, а также директор спортивной школы Астафьева задержаны. Ларионову предъявлено обвинение по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц". Нахметову предъявлено обвинение по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц". Астафьевой - "халатность, повлекшая смерть двух и более лиц". Ларионова суд арестовал и отправил в СИЗО, Нахметов и Астафьева отправлены под домашний арест.

По делу допрошены и признаны потерпевшими пострадавшие спортсмены и их родители, им оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Для установления технического состояния транспортных средств, участвовавших в ДТП, их скорости и виновника аварии проводятся экспертизы.

Плюс к этому следствие проверяет обстоятельства организации выезда спортсменов на соревнования, достаточность финансирования спортивной школы, расходование денег , в том числе на организацию безопасной перевозки детей.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сказала, что по результатам следственных мероприятий будет дана правовая оценка действиям или бездействию всех лиц, допустивших нарушения.