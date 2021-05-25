СК рассказал о расследовании ДТП с детьми в Ставропольском крае

Новости

Неизвестный открыл стрельбу на акции памяти Джорджа Флойда 22:41
Мишустин в Минске примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ 22:36
Во ВНИИ труда отметили тенденцию к снижению безработицы 21:50
"Газпром" построит в Санкт-Петербурге 703-метровый небоскреб 21:37
В Якутии вакцинация против COVID-19 будет массовой 21:33
Российский консул встретился с задержанной в Минске гражданкой РФ 21:12
Россия и США обсудили предотвращение инцидентов в открытом море и в воздухе 20:28
Росстат подвел итоги апреля по производству продуктов 20:27
В Госдуме сообщили об осторожном оптимизме по поводу встречи Путина и Байдена 20:05
Головин и Миранчук прибыли в расположение сборной России 19:53
"Белавиа" прекращает полеты на Украину 19:47
В Петербурге задержали главу Жилищного агентства Колпинского района 19:43
Бастрыкин обсудил на совещании жилье для сирот и резонансные дела 19:39
Facebook получил самый крупный в России штраф в 26 млн рублей 19:24
Росстат восьмой месяц подряд отмечает снижение уровня безработицы 19:19
В новостройках «старой» Москвы больше нет дешевых квартир 19:17
Марафон фильма Федорченко "Последняя "Милая Болгария" состоится 29 мая 19:10
Росстат в апреле зафиксировал рост промышленного производства на 7,2% 19:01
Надвигающийся на Петербург ливень побьет метеорологические рекорды 18:45
Ученые предупредили о новых опасных вирусах 18:30
Бывший жених Бузовой заменил ее в качестве ведущего на "Доме-2" 18:24
Захарова: Консул встретится с задержанной в Минске гражданкой РФ 18:23
В Сербии пройдут совместные с Россией учения саперов 18:17
В Болгарии митингуют против незаконных действий спецслужб 18:09
Японская корпорация открыла инжиниринговый центр в России 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
25.05.2021 21:55
Рубрика: Происшествия

СК рассказал о расследовании ДТП с детьми в Ставропольском крае

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет рассказал, как идет расследование ДТП в Ставропольском крае, в котором погибли дети.

Напомним, дело о страшной аварии с микроавтобусом, который перевозил детей на трассе "Астрахань-Элиста-Ставрополь", расследуется в центральном аппарате СК - Главном следственном управлении. В ДТП, которое случилось 30 апреля, погибли 5 пассажиров и 12 было ранено.

Фото: РИА Новости
Жители Волгограда простились с погибшими в ДТП спортсменками

Вот что говорят в СК. По их версии, в тот день примерно в 16.40 в районе 534 км автодороги водитель автомашины ВАЗ-2109 Максим Ларионов выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем "ДАФ". В результате чего грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом "Мерседес" под управлением Руслана Нахметова. В микроавтобусе везли в город Черкесск на спортивные соревнования баскетбольную команду девочек Спортивной школы олимпийского резерва №2 Волгограда.

Поездка, подчеркивает следствие, была организована руководителем спортивного учреждения Татьяной Астафьевой с грубым нарушением установленных правил, без уведомления ДПС, на микроавтобусе, не соответствующем требованиям организованной перевозки группы детей. При этом водитель Нахметов перевозил детей в автомобиле, не оборудованном ремнями безопасности для пассажиров.

Водители автомобилей Ларионов и Нахметов, а также директор спортивной школы Астафьева задержаны. Ларионову предъявлено обвинение по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц". Нахметову предъявлено обвинение по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц". Астафьевой - "халатность, повлекшая смерть двух и более лиц". Ларионова суд арестовал и отправил в СИЗО, Нахметов и Астафьева отправлены под домашний арест.

По делу допрошены и признаны потерпевшими пострадавшие спортсмены и их родители, им оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Для установления технического состояния транспортных средств, участвовавших в ДТП, их скорости и виновника аварии проводятся экспертизы.

Плюс к этому следствие проверяет обстоятельства организации выезда спортсменов на соревнования, достаточность финансирования спортивной школы, расходование денег , в том числе на организацию безопасной перевозки детей.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сказала, что по результатам следственных мероприятий будет дана правовая оценка действиям или бездействию всех лиц, допустивших нарушения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Кремль: Саммит Путина и Байдена состоится в Женеве
Прививку от коронавируса включат в национальный календарь вакцинации
Опубликована расшифровка переговоров диспетчера с бортом Ryanair
Путин заявил об успешных испытаниях ЗРК С-500
В МЧС сообщили о ликвидации нефтяных пятен в море у Туапсе
За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Суд разъяснил, что делать родителям, если ребенок в школе получил травму