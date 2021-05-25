В одном из районов Ставрополья после сильного града ввели режим ЧС

В Георгиевском округе после мощного града, прошедшего на территории Ставропольского края на выходных, ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава округа Андрей Зайцев в своем аккаунте Instagram.

Как уточнил Зайцев, после оценки масштабов последствий комиссией принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории с 18.00 24 мая 2021 года.

Выпавший град повредил в ряде населенных пунктов кровли и остекление домов, автомобили, а также частично повредил посевы. По последним данным, в регионе непогода повредила больше 550 домов и около 13 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур.

Средства на закупку строительных материалов для ремонта пострадавших зданий решено выделить из краевого аварийного запаса.

Как сообщалось ранее, в ночь с 22 на 23 мая в нескольких районах Ставрополья прошел сильный град. Размер кусков льда достигал нескольких сантиметров в диаметре. Создана комиссия по оценке ущерба, которая завтра с раннего утра приступит к работе. Также град и сильный ветер повредили крыши домов в соседней Кабардино-Балкарии.