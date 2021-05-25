Новости

Неизвестный открыл стрельбу на акции памяти Джорджа Флойда 22:41
Мишустин в Минске примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ 22:36
Во ВНИИ труда отметили тенденцию к снижению безработицы 21:50
"Газпром" построит в Санкт-Петербурге 703-метровый небоскреб 21:37
В Якутии вакцинация против COVID-19 будет массовой 21:33
Российский консул встретился с задержанной в Минске гражданкой РФ 21:12
Россия и США обсудили предотвращение инцидентов в открытом море и в воздухе 20:28
Росстат подвел итоги апреля по производству продуктов 20:27
В Госдуме сообщили об осторожном оптимизме по поводу встречи Путина и Байдена 20:05
Головин и Миранчук прибыли в расположение сборной России 19:53
"Белавиа" прекращает полеты на Украину 19:47
В Петербурге задержали главу Жилищного агентства Колпинского района 19:43
Бастрыкин обсудил на совещании жилье для сирот и резонансные дела 19:39
Facebook получил самый крупный в России штраф в 26 млн рублей 19:24
Росстат восьмой месяц подряд отмечает снижение уровня безработицы 19:19
В новостройках «старой» Москвы больше нет дешевых квартир 19:17
Марафон фильма Федорченко "Последняя "Милая Болгария" состоится 29 мая 19:10
Росстат в апреле зафиксировал рост промышленного производства на 7,2% 19:01
Надвигающийся на Петербург ливень побьет метеорологические рекорды 18:45
Ученые предупредили о новых опасных вирусах 18:30
Бывший жених Бузовой заменил ее в качестве ведущего на "Доме-2" 18:24
Захарова: Консул встретится с задержанной в Минске гражданкой РФ 18:23
В Сербии пройдут совместные с Россией учения саперов 18:17
В Болгарии митингуют против незаконных действий спецслужб 18:09
Японская корпорация открыла инжиниринговый центр в России 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
25.05.2021 21:37
Рубрика: Экономика

"Газпром" построит в Санкт-Петербурге 703-метровый небоскреб

Текст: Евгения Думанская
"Газпром" намерен возвести в Санкт-Петербурге 703-метровый небоскреб. Это здание станет продолжением "Лахта-Центра" и вторым по высоте в мире, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Лахта-центр 2" расположится в том же районе, где и первый небоскреб, став дополнительным импульсом к развитию и закреплению статуса современного центра города с концептуальными пространствами.

Небоскреб станет вторым по величине в мире - его высота составит 703 метра, и, как пояснил архитектор проекта Тони Кеттл, это не случайно и символизирует связь с историей Санкт-Петербурга.

"Элегантный шпиль станет еще одним акцентом в панораме, сформированной доминантами различных эпох и движущих сил в развитии города. Символически эта башня дополнит башню "Лахта-Центра" как еще один высочайший образец экоустойчивой высотной архитектуры", - сказал Кеттл.

Здание станет мировым лидером по технологическим инновациям и зеленому строительству, а также, как сообщили в "Газпроме", будет обладать рекордно высотной обзорной площадкой - на 590 метрах. Как отмечается, здание будет построено на принципах проектного финансирования, вне инвестиционной программы "Газпрома".

Сейчас звание самого высокого здания в мире принадлежит башне "Бурдж-Халифа" в Дубае, высота которой составляет 828 метров. На втором месте находится Шанхайская башня, построенная в 2015 году. Ее высота - 632 метра. "Лахта-Центр" (462 метра) стал самым северным небоскребом в мире. Кстати, в Ленобласти решили ограничить этажность новостроек.

В столице отремонтируют первые жилые небоскребы
В регионах Экономика Недвижимость Коммерческая недвижимость Компании Нефть и газ Газпром Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Кремль: Саммит Путина и Байдена состоится в Женеве
Прививку от коронавируса включат в национальный календарь вакцинации
Опубликована расшифровка переговоров диспетчера с бортом Ryanair
Путин заявил об успешных испытаниях ЗРК С-500
В МЧС сообщили о ликвидации нефтяных пятен в море у Туапсе
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов