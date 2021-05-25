"Газпром" построит в Санкт-Петербурге 703-метровый небоскреб

"Газпром" намерен возвести в Санкт-Петербурге 703-метровый небоскреб. Это здание станет продолжением "Лахта-Центра" и вторым по высоте в мире, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Лахта-центр 2" расположится в том же районе, где и первый небоскреб, став дополнительным импульсом к развитию и закреплению статуса современного центра города с концептуальными пространствами.

Небоскреб станет вторым по величине в мире - его высота составит 703 метра, и, как пояснил архитектор проекта Тони Кеттл, это не случайно и символизирует связь с историей Санкт-Петербурга.

"Элегантный шпиль станет еще одним акцентом в панораме, сформированной доминантами различных эпох и движущих сил в развитии города. Символически эта башня дополнит башню "Лахта-Центра" как еще один высочайший образец экоустойчивой высотной архитектуры", - сказал Кеттл.

Здание станет мировым лидером по технологическим инновациям и зеленому строительству, а также, как сообщили в "Газпроме", будет обладать рекордно высотной обзорной площадкой - на 590 метрах. Как отмечается, здание будет построено на принципах проектного финансирования, вне инвестиционной программы "Газпрома".

Сейчас звание самого высокого здания в мире принадлежит башне "Бурдж-Халифа" в Дубае, высота которой составляет 828 метров. На втором месте находится Шанхайская башня, построенная в 2015 году. Ее высота - 632 метра. "Лахта-Центр" (462 метра) стал самым северным небоскребом в мире. Кстати, в Ленобласти решили ограничить этажность новостроек.