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25.05.2021 09:48
Рубрика: Экономика

Аэропорт Симферополь поставил рекорд по числу открытых авианаправлений

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Летом 2021 года аэропорт Симферополь расширит число направлений перелетов до рекордного значения: в предстоящий курортный сезон самолеты будут летать из Крыма в 61 город России. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Фото: iStock
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География полетов достигла максимальных в современной истории показателей после открытия продаж на прямые рейсы из Орска и подмосковного Жуковского. Авиасообщение между Крымом и Орском Оренбургской области с 3 июня запустит авиакомпания Nordwind. Полеты будут выполняться впервые с 2017 года на современных самолетах Embraer E190. До 29 октября рейсы запланированы дважды в неделю: в Крым по вторникам и пятницам, а обратно - по понедельникам и четвергам. Время в пути составит около трех часов.

А рейсы из Жуковского в Крым и обратно с 1 июня возобновит авиакомпания "Уральские авиалинии". Полеты запланированы до 30 октября три раза в неделю: вторник, четверг, субботу.

В сезоне 2021 года впервые открыто авиасообщение с Ухтой, Липецком, Надымом и Курганом. Также после длительного перерыва возобновлено авиасообщение с Грозным.

- В аэропорту Симферополь продолжается стабильный рост количества рейсов, заявленных на летний период, - говорит гендиректор аэропорта Евгений Плаксин. - Увеличивается частота полетов по уже открытым направлениям и запускаются новые. Учитывая кризис международного авиасообщения и закрытие границ популярных иностранных курортов, на нас ложится дополнительная нагрузка и ответственность по обслуживанию всех желающих отдохнуть в Крыму. В аэропорту не прекращается подготовка к работе в условиях ожидаемого рекордного пассажиропотока. Принимаются все меры для обеспечения безопасного и регулярного авиасообщения между Крымом и другими регионами нашей страны.

С начала 2021 года аэропорт Симферополь обслужил 1,3 миллиона пассажиров, что на 18 процентов превышает показатели доковидного 2019 года. Принято и отправлено 10 тысяч пассажирских регулярных рейсов. Только за майские каникулы аэрогавань обслужила 190 тысяч человек.

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