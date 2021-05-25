По данным министерства курортов и туризма РК, сейчас 90 объектов размещения готовы принять на работу 1978 сотрудников. Нужен и руководящий состав, и линейный персонал. С кадровой проблемой накануне сезона Крым сталкивается ежегодно, но в этом году ситуация обострилась из-за отсутствия трудовых мигрантов.

Сколько всего туротрасли необходимо сотрудников - неизвестно. В перечне вакансий от Минкурортов нет заявок от мини-отелей и гостевых домов, а их в Крыму, по разным данным, 9000-10000, и большинство из них работает нелегально.

- Для решения кадрового вопроса сначала надо понять, каких специалистов и сколько нам нужно. И только на сезон или на постоянную работу, - отмечает руководитель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.

Раньше официанты, горничные и повара в основном приезжали в Крым на сезон с Украины. С началом пандемии и закрытием границ их число резко сократилось. Сами крымчане не хотят работать в сфере обслуживания. А жители материковой части России чаще выбирают для работы курорты Краснодарского края.

Проблем с кадрами, как правило, нет в круглогодично работающих отелях и санаториях. А вот многие владельцы мини-отелей и гостевых домов из-за нехватки рабочих рук в прошлом году были вынуждены сами трудиться на кухне, помогать персоналу с уборкой помещений.

- Крупные заведения туротрасли, которые могут позволить себе службу подбора персонала, к сезону готовы, и у них практически полностью укомплектован штат, а на сезонно работающих предприятиях часто подходят к этому вопросу хаотично, о персонале вспоминают в последнюю очередь, - поясняет HR-эксперт, директор крымского кадрового агентства Ксения Волкина.

Примечательно, что при большом спросе на сотрудников и высоком уровне бронирования на лето (в некоторых отелях нет уже свободных номеров), заметного роста зарплат в отрасли не наблюдается. В этом вопросе Крым по-прежнему проигрывает курортам Кубани.

- Работодатели совсем незначительно повышают зарплаты, но это ситуацию не спасает. Трудовых мигрантов нет, и достойной альтернативы им тоже нет. Курорты Краснодарского края - конкуренты, там выше зарплаты для линейного персонала, и жителям других регионов России удобнее и дешевле приехать на работу туда, чем в Крым, - констатирует Ксения Волкина.

Подтверждает это и глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко-Стамбульникова.

- Предприниматели, которые хотят за 1000 рублей в сутки получить сотрудника на шестидневку, сами себя накажут. Каждый год дорожают услуги, увеличиваются сопутствующие расходы, значит, надо увеличивать и зарплаты, - говорит Наталья Пархоменко-Стамбульникова. - Отельеры должны внедрять систему мотивации для своих сотрудников. У меня, например, есть доплаты за стаж, и работающие несколько лет специалисты получают больше только что устроившихся. Еще есть премия за отзыв от гостей. Получил сотрудник хороший отзыв - и ему персональная премия. Ведь приезжают гости в отель, а возвращаются в последующие годы к людям.

Сергей Маковей считает, что сократить дефицит кадров можно за счет студентов с материковой части РФ.

- Мы были в командировке в Красноярске и Екатеринбурге, провели переговоры с министерством образования этих регионов, объездили учебные заведения, которые готовят специалистов в сфере туризма, и пригласили ребят на практику в Крым. Перед поездкой мы сделали срез: кто нужен и на какие должности, какие условия и зарплату могут предложить студентам базы размещения.

В мае в Крым из Красноярска уже приехала первая группа студентов.

- Сейчас у ребят практика, в июле и августе - каникулы, они могут остаться здесь работать. Надеемся, что они влюбятся в Крым и захотят сюда вернуться, - продолжает Маковей. - Решать кадровую проблему в туротрасли нужно комплексно. Бизнес должен сформировать заказ на специалистов, а дальше - совместная работа Минкурортов, Минобразования, руководства учебных заведений. Нужно расширять в Крыму сеть колледжей и техникумов. Сегодня мы выпускаем много специалистов с высшим образованием, но нам такое количество не нужно. А необходим линейный персонал - горничные, уборщики, посудомойщики, повара, помощники поваров - их не хватает.

Руководство крымских учебных учреждений вполне может так выстроить учебные планы, чтобы студенты проходили практику (15 дней) и в мае, когда начинается туристический сезон, а отелям и гостиницам уже нужен персонал.

Одна из причин дефицита кадров - это сезонность турбизнеса. По мнению Сергея Маковея, крымчане могли бы уезжать на зиму работать на горнолыжные курорты в Краснодарский край. Это даст им возможность получить новый опыт и знания.

Кстати

Фонд поддержки предпринимательства РК в этом году начал проект "Профессионалы гостеприимства", благодаря которому все желающие совершенно бесплатно могут пройти обучение в онлайн-формате и получить работу. Научиться современному гостиничному сервису могут студенты, безработные и желающие поменять профессию, то есть уже имеющие среднее профессиональное или высшее образование. В рамках программы специалисты готовы обучить в 2021 году не менее 260 человек.

Также в Крыму решили разработать образовательную программу для школьников и студентов с изучением географических и исторических особенностей Крыма, и обязательно - элементов гостеприимства, поскольку в Крыму в туризме задействованы все.