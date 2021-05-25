Названа предварительная причина разлива нефти в Туапсе

На Кубани установили предварительную причину утечки нефтепродуктов в акваторию Черного моря. По данным оперштаба Краснодарского края, выброс произошел из глубоководного выпускного канализационного коллектора.

- В результате обследования обнаружены два места с остаточным истечением нефтепродуктов, которые могли быть источником загрязнения. В настоящий момент загрязнение локализовано. Продолжается обработка масляных пятен абсорбентами, - говорится в сообщении оперативного штаба.

Сейчас специалисты выясняют, откуда могли взяться сами нефтепродукты. Пока проверили Туапсинский морской порт и местный Нефтеперерабатывающий завод, но предварительно на их территории нештатных ситуаций в последнее время не было.

Как сообщалось ранее, маслянистое пятно в воде рядом с диким пляжем в Туапсе обнаружили местные жители. По этому факту Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку. На территории города ввели режим повышенной готовности.