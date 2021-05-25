Немцы предложили развивать в Крыму детский хоккей

Впервые с начала пандемии в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым - своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов" на полуостров прибыла представительная немецкая организация из 25 человек. В программе их визита - ознакомительные экскурсии по Ливадийскому дворцу-музею и Алупкинскому дворцово-парковому музею-заповеднику, городу-герою Севастополю и международному детскому центру "Артек", а также участие в IV Международном турнире любительского хоккея.

Глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал, что часть гостей - российские немцы, которые выехали на постоянное проживание в Германию в 1980-1990-х годах.

- Важно, что посредством спорта мы даем европейцам посмотреть на то, что и как у нас происходит, - подчеркнул парламентарий. - Тем более что среди делегатов есть не просто спортсмены, а спортсмены-предприниматели, спортсмены-общественники. Некоторые уже приезжали к нам и видят динамику развития Крыма.

Вчера на встрече с депутатами крымского парламента немецкие гости предложили полуострову помощь в развитии детского хоккея в республике. Так, тренер по хоккею Виктор Триппель заявил о готовности обеспечить начинающих крымских спортсменов обмундированием.

Член Региональной немецкой национально-культурной автономии Республики Крым Густав Сейб сообщил, что тренер уже "одевает по мере возможностей" команду начинающих хоккеистов четырех-пяти лет из Севастополя. Сам Виктор Триппель напомнил, что впервые посетил полуостров после воссоединения с Россией в 2017 году. "Очень сильно хотел посмотреть на жизнь крымчан, - признался он. - Мы были удивлены тому, как здесь все отлично".

Из-за санкций крымским хоккеи-стам отказывают в получении виз для въезда в Германию

Виктор посетовал, что из-за санкций крымским хоккеистам отказывают в получении виз для въезда в Германию.

- Мы проводим в Германии турниры, и на них приезжают команды из Челябинской области, Татарстана, - отметил тренер. - А вот крымчане приехать не могут. Эти двойные стандарты вызывают чувство стыда за Европу.