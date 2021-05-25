СК начал проверку после разлива нефтепродуктов у берегов Туапсе

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК организовали доследственную проверку по факту разлива нефтепродуктов у берегов Туапсе.

По информации следственного ведомства, 25 мая буксирное судно сообщило о дрейфующем нефтяном пятне в юго-западном направлении, тянущемся в сторону морского порта Туапсе. Предварительно установлено, что выброс нефтесодержащих веществ мог произойти с глубоководного выпуска.

Как рассказали в администрации Туапсе, первое обнаруженное пятно было обработано сорбентом и ликвидировано. Однако при дальнейшем обследовании акватории было выявлено новое протекание - в 800 метрах от берега в районе залегания выпускного канализационного коллектора. Сейчас в городе введен режим повышенной готовности. Мониторинг загрязненных участков специалисты проводят с помощью беспилотных аппаратов. Всего в ликвидации ЧП задействованы 75 человек и 22 плавсредства.

"Сотрудники Росприроднадзора города Туапсе взяли пробы воды и грунта, провели замеры воздуха, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Продолжаются работы по абсорбции морской акватории и береговой линии, а также на четырех участках с содержанием нефтепродуктов. Проводятся водолазные обследования".

Проверку по факту разлива нефти также начали и специалисты Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуры.