В Краснодаре мужчина арестован за надругательство над школьницами

Во вторник Советский районный суд города Краснодара рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 46-летнего местного жителя, который подозревается в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (п."а" ч.3 ст.132 УК РФ).

По информации пресс-службы Краснодарского краевого суда, рассмотрев материалы и выслушав мнения сторон, суд учел общественную опасность совершенного преступления и, согласившись с доводами следствия, избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца до 24 июля 2021 года включительно.

Как уже сообщалось, это ЧП произошло в столице Кубани в минувшее воскресенье. Следствием установлено, что вечером 23 мая мужчина встретил на улице Симферопольской двух 15-летних учениц и, угрожая им предметом, похожим на пистолет, заставил девочек пройти вместе с ним на территорию детского сада. Там злоумышленник совершил в отношении подростков преступление сексуального характера.

Вскоре насильник был задержан сотрудниками Управления вневедомственной охраны Росгвардии.

Против подозреваемого СУ СКР по Кубани возбудило уголовное дело, расследование которого продолжается.