На Урале в убийстве двухлетнего ребенка заподозрили его отчима

Следователи по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве двухлетнего мальчика, обнаруженного с обширными ожогами в микрорайоне Вишневая горка под Челябинском. Им оказался 34-летний отчим ребенка, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

- По версии следствия, в мае в поселке Западный Сосновского района подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил обширные ожоги своему двухлетнему пасынку, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Через несколько дней ребенок скончался.

По одной из версий, отчим мечтал избавиться от малыша и часто угрожал сожительнице, что сделает его инвалидом. Злоупотребив алкоголем, он начал поливать пасынка из горячего чайника. Впоследствии сожители рассказали, что мальчик обварился, когда принимал ванну.

Семья состояла на учете, как неблагополучная. Мать уже была лишена родительских прав на старшего ребенка. Сегодня в рамках расследования убийства возбуждено второе уголовное дело - о халатности в действиях работников социальных служб и органов опеки, обязанных контролировать условия жизни и воспитания несовершеннолетнего.