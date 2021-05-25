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25.05.2021 15:30
Рубрика: Общество

Пока без дома

Волонтеры прочесывают лесной массив, спасая пострадавшую в пожарах живность
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 114(8465)
Вторую неделю зоозащитница Алеся Клочко вместе с другими активными горожанами ищет на пожарищах в лесах Тюменского района птиц, пресмыкающихся, животных, которые хоть и пострадали от огня, охватившего огромнейшую территорию, но не погибли. Стихию подобного масштаба в регионе фиксировали почти двадцатилетие назад, и вот беда снова на пороге. Причем в 90 из 100 случаев главными виновниками возгораний остаются безалаберные сограждане, а "помогают" им сухие грозы и сильный ветер, заметил прибывший в зону бедствия первый замминистра МЧС России Александр Чуприян.
У Галины Виснапу в СНТ "Солнышко" сгорело единственное жилье. К счастью, никто из родных не пострадал. Как и Пуля, которую успели отвязать и выпустить на улицу. Фото: Ирина Никитина/РГ У Галины Виснапу в СНТ "Солнышко" сгорело единственное жилье. К счастью, никто из родных не пострадал. Как и Пуля, которую успели отвязать и выпустить на улицу. Фото: Ирина Никитина/РГ
У Галины Виснапу в СНТ "Солнышко" сгорело единственное жилье. К счастью, никто из родных не пострадал. Как и Пуля, которую успели отвязать и выпустить на улицу. Фото: Ирина Никитина/РГ

Почти ежедневно десять добровольческих машин под руководством Алеси выезжают в направлении населенных пунктов Винзили, Муллаши, Богандинский. Активисты оставляют транспорт вдоль дорог, подальше от непредсказуемых в сию пору деревьев, а сами, вооружившись ножами, лопатами, ведрами и прихватив пятилитровые бутыли с водой, идут в глубь леса.

Фото: Ирина Никитина
Как тюменские дачники спасались от крупного лесного пожара

- Каждый новый маршрут обговариваем накануне вечером, утром отправляемся в путь, кто-то присоединяется в течение дня. Так собирается команда из 30 человек, - рассказывает девушка. - Ходить приходится много - до пятнадцати и более километров, по еще горячей земле, когда дым не рассеялся.

Перед первой спасательной экспедицией волонтеры позвонили в разные службы, попросились пустить их в тлеющие рощи, но везде получили отказ - специалисты, как эстафетную палочку, передавали друг другу полномочия…

- Приняла решение: идем на таран, сориентируемся по ситуации, - вспоминает зоозащитница.

К счастью, спасатели, которые встретили добровольцев за пляжем "Малибу" по муллашинскому направлению, дали добро на операцию. В итоге молодежь и взрослые принялись не только живность искать, но и незначительные очаги тушить. Теперь же патрули знают, что это за группа, и даже сопровождают ее в поисках.

К сожалению, в огне погибли сотни змей, уток и других мелких зверюшек. Более крупным удалось убежать. Пока команда Алеси спасла с десяток ящериц (их переместили ближе к водоемам) и одно большое яйцо, предположительно птичье. Оно сейчас дозревает в инкубаторе, если удастся выходить, питомца отправят на волю. Проинспектировали миссионеры и значительно выгоревшее СНТ "Солнышко" за деревней Пышминка. К счастью, из людей никто не пострадал, а вот домашние козы, овцы, курицы, кролики, кошки, собаки - еще как. Теперь, следуя мимо сгоревших дач, волонтеры обязательно заглядывают к серой хвост колечком Пуле. У некогда ласковой собаки (огонь подпалил усы и ресницы, прошелся по шерсти) продолжительный стресс - может облаять или резко побежать, услышав шум, но добрые руки и вкусные подарки сотворят чудо.

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