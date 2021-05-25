Renault показала преемника Logan: седан Taliant представлен в Турции

Renault опубликовала фото и подробности о новой модели - седане Taliant, который пришёл на смену Symbol - это название второй генерации Logan для рынка Турции. Цены известны, продажи стартовали.

Renault Taliant создан на модульной платформе CMF-B, которая, как мы неоднократно говорили, станет также основой для новых Lada. Габариты новинки идентичны европейскому Dacia Logan третьей генерации: колёсная база равна 2649 мм, длина - 4396 мм, ширина - 1848 мм (без учёта зеркал), высота - 1501 мм. Таким образом, новый Taliant оказался на 47 мм длиннее и на 115 мм шире!

Линейка двигателей включает в себя атмосферный 65-сильный агрегат и 90-сильный турбомотор. Оба могут агрегатироваться с 5-ступенчатой МКП, для более мощной версии доступна бесступенчатая трансмиссия. Также Renault Taliant можно будет купить с битопливным двигателем мощностью 100 л.с.

В базовую комплектацию Joy за 179 900 турецких лир (1 575 000 рублей) входят ABS, ESC и система экстренного торможения, фронтальные и боковые подушки безопасности спереди, кондиционер, ЭСП передних дверей, радиосистема с USB и Bluetooth.

Фото: Пресс-служба Renault.

Во второй и последней доступной версии исполнения для Taliant - Touch (от 207 900 лир) - появляются наружные зеркала с электроприводом и обогревом, электростеклоподъемники задних дверей, мультимедиа с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, датчики света и дождя, задний датчик парковки (камера заднего вида - опционально), климат-контроль.

Фото: Пресс-служба Renault.

Торговое наименование Taliant зарегистрировано и в Бразилии, поэтому не исключено, что модель придёт в этой стране на место Logan. Напомним, что нынешний Logan, продающийся в России, идентичен бразильскому.