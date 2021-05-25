Росстандарт показал краш-тесты популярных марок автобусов

"Российская газета" публикует видео краш-тестов автобусов, которые произведены в НАМИ по заказу Росстандарта. Испытания проводились в рамках государственного надзора, по их итогам Росстандарт отозвал свыше четырех тысяч автобусов, рассказал заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов в интервью "Российской газете". Тем самым были серьезно снижены риски для пассажиров при опрокидывании и других типах ДТП, отметил он.

"Как получается: сертифицируется один автобус, потом выясняется, что производители начали заменять комплектующие на менее надежные, - поясняет смысл испытаний Кулешов. - Кроме того, испытания техники, моделирование по международным стандартам оказались неэффективными. По правилам ООН испытания проводятся только на деформацию кузова. Мы опрокидываем автобус - и видим, что отрываются сиденья, блокируются аварийные выходы, вываливаются огнетушители… И это только в статике, а представьте, что на скорости будет происходить. Формально все в порядке, потому что правила вообще не описывают, что внутри автобуса происходит".

В связи с этим Росстандарт инициировал на площадке ООН (в Комитете по внутреннему транспорту ЕЭК ООН) изменение правил испытаний, другие страны поддержали эту инициативу, и новая редакция правил скоро будет утверждена, рассчитывает Кулешов. "Теперь благодаря нашим испытаниям во всем мире будут оценивать не только устойчивость кузова, но и что происходит во время аварии внутри салона", - говорит он.

Кроме того, Росстандарт выявил несовершенство ремней безопасности при перевозке детей.

"При сертификационных испытаниях используются среднестатистические манекены, а мы провели испытания с манекенами разных размеров и увидели, что для маленьких детей при ДТП есть угроза выскальзывания из лямок, - сказал Кулешов. Хотя формально техника всем требованиям удовлетворяет. После наших консультаций производители провели НИОКРы, которые легли в основу стандарта автобусной техники с повышенными требованиями безопасности. Этот стандарт в высокой степени готовности, и он станет обязательным при госзакупках для описания приобретаемой техники".

Всего Росстандарт проверил 16 моделей автобусов и грузовиков, без нарушений прошли испытания только грузовик Volvo российского производства и белорусский автобус МАЗ.

"Из остальных только производитель китайского Golden Dragon упорно пытался оспорить наши результаты, но после серии проигранных исков (20 дел в трех инстанциях) и он пошел на мировую и отозвал свою технику - 52 автобуса. Когда ремонт будет закончен, мы снимем запрет на обращение этого автобуса на российском рынке, - рассказал Кулешов. - Кстати, это пока единственный случай такого запрета, с другими производителями были только приостановки. Правда, в одном случае приостановка окончилась исчезновением модели - вахтового автобуса производства "Крона-НН" (типы 3284, 32841, 32842). В 2020 году в ХМАО была страшная авария, когда автобус просто развалился на части, ГИБДД обратилась к нам, мы проверили, и орган по сертификации, не дожидаясь предписаний, решил отозвать документ об одобрении типа транспортного средства".

По всем транспортным средствам, по которым в ходе испытаний выявлены нарушения, проведены или проводятся необходимые ремонтные воздействия, сообщили в Росстандарте.

Полностью интервью с заместителем руководителя Росстандарта Алексеем Кулешовым читайте в ближайших номерах "Российской газеты - Неделя"