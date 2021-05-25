Сбербанк вновь снизит ставки по ипотеке с господдержкой

С 25 мая СберБанк изменяет условия по программе "Господдержка 2020". При первоначальном взносе от 20% и при регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке снижается на 0,2 процентного пункта - до 5,55% годовых. Месяц назад банк уже снижал ставку по этой программе на 0,35 процентного пункта.

"Больше 90% ипотеки с господдержкой оформляется именно с использованием электронной регистрации сделки", - отмечает зампредседателя правления банка Кирилл Царев. По программе льготной ипотеки банк выдал почти 255 тысяч кредитов на 684 млрд рублей, добавил он.

Стандартная процентная ставка по программе ипотеки с господдержкой в банке - от 6,05% годовых. К середине мая, по данным ДОМ.РФ, средневзвешенная ставка по ипотеке с господдержкой в топ-15 банков держалась на уровне 5,75%.