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25.05.2021 16:24
Рубрика: Общество

Система закупок госзаказчиками услуг СМИ может измениться

Текст: Лариса Розова
Группой депутатов Госдумы внесены на рассмотрение поправки в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (44-ФЗ), которые призваны существенно изменить требования к проведению торгов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В частности, поправками предусмотрено, что госзаказчики получают право закупать услуги конкретных СМИ без проведения ранее предусмотренных законом конкурсных процедур. В действующей редакции закона содержится норма, что только некоторые госзаказчики могут закупать услуги СМИ как единственного поставщика. Это касается образовательных и научных организаций, а также библиотек - фактически ограниченной группы потребления информационных услуг. Причем эта норма распространяется только на печатные и электронные СМИ, а сетевые издания в этот перечень не попадают, хотя их число увеличивается с каждым годом и интерес к ним растет.

Как сообщает "Интерфакс", новый законопроект призван устранить элемент формализации закупок. По мнению одного из авторов поправок Антона Гетты, действующее регулирование фактически исходит из того, что продукция одного СМИ может безболезненно заменять продукцию другого. "Закупая информационную продукцию и услуги СМИ, государственный заказчик имеет цель - получение продукции и услуг конкретных, необходимых ему изданий, - говорит Антон Гетта. - Поскольку у каждого авторитетного СМИ собственная редакционная политика, свой пул авторов, экспертов, аналитиков, набор освещаемых тем, продукция другого СМИ не может считаться равноценной заменой".

Требование проводить конкурентные закупки услуг СМИ дает недобросовестным поставщикам возможность фактически продавать чужой контент по заниженным или демпинговым ценам, что дестабилизирует работу профессиональных медиа, а заказчикам не позволяет приобретать материалы у первоисточника, приводит Интерфакс мнение гендиректора Ассоциации профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок Георгия Сухадольского. Законопроект предусматривает, что все госзаказчики смогут закупать услуги конкретных СМИ (при наличии у них исключительных прав или исключительных лицензий) как у единственных поставщиков. Эту норму предлагается распространить не только на печатные и электронные средства массовой информации, но и на сетевые. "С развитием информационных технологий все больше традиционных печатных изданий и средств массовой информации переводится в электронные формы, - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. - Ежегодно растет доля сетевых изданий. При этом в силу уникальности таких изданий более широкому кругу государственных и муниципальных заказчиков требуется закупка большого ряда периодических изданий различных наименований".

По словам Гетты, проект закона был одобрен экспертно-консультативным советом фракции "Единая Россия" по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок. Причем реализация законопроекта не потребует расходов федерального бюджета.

Общество СМИ и соцсети

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