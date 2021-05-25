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У сериала "Сёгун" с Ричардом Чемберленом и Тосиро Мифунэ будет ремейк

Новости
    25.05.2021, 14:30
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Роман американского писателя и сценариста Джеймса Клавелла "Сёгун" (Shogun), дополнительно прославленный отличным мини-сериалом 1980 года с Ричардом Чемберленом и Тосиро Мифунэ, сходит на малые экраны еще раз.

Фото: kinopoisk.ru
У "Восставшего из ада" появятся фильм-ремейк и сериал

Проект канала FX, который находится в разработке уже не первый год, как передает Deadline, наконец-то нашел исполнителей главных мужских ролей.

Ими станут японец Хироюки Санада (только что вышедшая "Армия мертвецов" Снайдера, "Мортал Комбат") и англо-американский 31-летний актер и певец армянского происхождения Космо Джарвис ("Воспитанные волками", "Острые козырьки").

Каст на главную женскую роль - в процессе.

Сценарной адаптацией книги занимались Джастин Маркс ("Топ Ган: Мэверик", "Книга джунглей") и его жена, американская писательница японского происхождения Рэйчел Кондо.

Уточнено, что новое прочтение первоисточника "покажет как японский, так и западный взгляд на историю".

Маркс, Кондо и дочь покойного Клавелла - сопродюсеры.

Съемки, которым значительно навредила пандемия, должны начаться летом. Предполагалось, что значительная их часть пройдет в Японии, но теперь это кажется маловероятным. Даты премьеры пока нет.

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