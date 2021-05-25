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25.05.2021 20:05
Рубрика: Власть

В Госдуме сообщили об осторожном оптимизме по поводу встречи Путина и Байдена

Текст: Татьяна Замахина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Решение о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена дает шанс на начало нормального диалога двух стран, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Однако его оптимизм пока "осторожный".

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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"Конечно, мы не говорим сейчас о перезагрузке 2.0, - констатировал он, комментируя эту тему журналистам, - но поднимать уровень российско-американских отношений от крайне отрицательных значений необходимо, прежде всего, с точки зрения международной безопасности".

Парламентарий напомнил, что на повестке дня - вопросы стратегической стабильности, борьбы с коронавирусом, а также урегулирование региональных конфликтов. Это, по его словам, те сферы, где Москва и Вашингтон могут и должны искать точки соприкосновения для сотрудничества.

Пока есть осторожный оптимизм, а судить об итогах можно будет по конкретным действиям американских партнеров, резюмировал глава комитета.

Ранее стало известно решение о проведении встречи президентов России и США 16 июня в Женеве. Как сообщила пресс-служба российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

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