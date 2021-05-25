В РСА объяснили, кто будет платить за ДТП с роботом-курьером "Яндекса"

Страховая выплата за ДТП с участием робота-курьера "Яндекса" будет зависеть от того, кто стал виновником аварии. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

ДТП произошло в Москве в понедельник. Робот IT-компании столкнулся с автомобилем BMW.

В РСА напомнили, что в отношении автомобиля должен быть оформлен полис ОСАГО. Таким образом, если в аварии виноват водитель иномарки, то владелец робота, может рассчитывать на выплату от страховой компании.

"Но если установлено, что виноват робот, то ответственность и возмещение вреда ложится на компанию-оператора робота", - пояснили в РСА.

В самой IT-компании рассказали, что авария произошла, когда устройство объезжало иномарку, стоявшую на обочине с включенным аварийным сигналом.