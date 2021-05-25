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25.05.2021 08:00
Рубрика: Видео

Видео: вспахал родителям огород на Toyota Land Cruiser 200

Текст: Вадим Давыденко

В состоятельных семьях, где вместо одной машины на все случаи жизни имеется небольшая "конюшня", за каждым автомобилем закреплена своя функция.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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На одном отец семейства ездит на работу в офис, на другом мать развозит детей в школу и закупается в торговом центре, на третьем всей семьей выезжают на пикник с ночевкой и т.д. Внедорожник обычно используют для поездок на рыбалку-охоту или чтобы пофорсить перед соседями, похвастаться лишней сотней лошадиных сил под капотом.

Но герой этого видео - не из таких. Не позер, хвастающийся ненужной в городе дорогой автоигрушкой с четырьмя ведущими колесами. У этого рачительного хозяина работяга-джип трудится с полной нагрузкой. Сами посчитайте: навесное оборудование на глазок 400-500 кг весит, не меньше, плюс еще и сцепление с грунтом.

В Рунете это видео произвело сильный эффект. Всезнающие интернет-комментаторы, как герои Гоголя, заспорили, "а доедет ли это колесо до Москвы?", то есть "а можно ли на этот внедорожник еще какое сельхозоборудование навесить?".

Сошлись на том, что дисковать землю бороной, как на этом ролике, оно-то еще возможно, а вот полновесный плуг весом больше тонны машина уже не потянет. Тут бы нужен трактор или К-700. Или простейший мотоблок.

Одна беда - фото и видео с таким мотоблоком не столь эффектно смотрятся в Сети, как с бороной и за рулем внедорожника.

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