Власти Флориды ввели штрафы за блокировку политиков в соцсетях

Губернатор-республиканец штата Флорида Рон Десантис подписал законопроект о штрафах для социальных сетей с количеством пользователей более 100 миллиона в месяц за блокирование аккаунтов участников избирательных кампаний.

В своем Twitter он отметил, что жители Флориды получили "гарантированную защиту от возможности Кремниевой долины ограничивать свободу слова, мысли и контента", пишет ТАСС. Сумма штрафа составит 250 тысяч долларов в день, если речь идет о кандидате из Флориды, и 25 тысяч долларов в остальных случаях. Новый закон также обязывает соцсети за семь дней уведомлять политиков о том, что их аккаунты могут быть заблокированы. В случае нарушений жители штата смогут подавать в суд.

По данным телеканала CNN, аналогичные законопроекты сейчас находятся на рассмотрении в штатах Арканзас, Кентукки, Оклахома и Юта.

Крупнейшие соцсети подверглись резкой критике со стороны республиканцев после блокировок аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа. Это произошло после штурма здания Конгресса сторонниками республиканца шестого января. Сам Трамп назвал "абсолютным позором" для страны его блокировку в соцсетях компании Facebook, а также Twitter и Google. По его словам, компании лишили президента права на свободу слова.