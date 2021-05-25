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25.05.2021 02:41
Рубрика: В мире

Власти Флориды ввели штрафы за блокировку политиков в соцсетях

Губернатор Флориды Рон Десантис. Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Губернатор Флориды Рон Десантис. Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Губернатор Флориды Рон Десантис. Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Губернатор-республиканец штата Флорида Рон Десантис подписал законопроект о штрафах для социальных сетей с количеством пользователей более 100 миллиона в месяц за блокирование аккаунтов участников избирательных кампаний.

Фото: AFP/Charly TRIBALLEAU
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В своем Twitter он отметил, что жители Флориды получили "гарантированную защиту от возможности Кремниевой долины ограничивать свободу слова, мысли и контента", пишет ТАСС. Сумма штрафа составит 250 тысяч долларов в день, если речь идет о кандидате из Флориды, и 25 тысяч долларов в остальных случаях. Новый закон также обязывает соцсети за семь дней уведомлять политиков о том, что их аккаунты могут быть заблокированы. В случае нарушений жители штата смогут подавать в суд.

По данным телеканала CNN, аналогичные законопроекты сейчас находятся на рассмотрении в штатах Арканзас, Кентукки, Оклахома и Юта.

Крупнейшие соцсети подверглись резкой критике со стороны республиканцев после блокировок аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа. Это произошло после штурма здания Конгресса сторонниками республиканца шестого января. Сам Трамп назвал "абсолютным позором" для страны его блокировку в соцсетях компании Facebook, а также Twitter и Google. По его словам, компании лишили президента права на свободу слова.

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