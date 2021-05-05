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05.05.2021 19:08
Рубрика: В мире

Трамп назвал позором для США блокировку его аккаунтов в социальных сетях

Текст: Диана Ковалева

Экс-президент США Дональд Трамп назвал "абсолютным позором" для страны блокировку его аккаунтов в соцсетях компании Facebook, а также Twitter и Google. Об этом говорится в соответствующем заявлении.

Фото: AP Photo / John Raoux
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"Сделанное Facebook, Twitter и Google - абсолютный позор для нашей страны... Эти коррумпированные соцсети должны заплатить политическую цену, и им больше никогда нельзя позволять разрушать и превращать в руины наш выборный процесс", - сказал Трамп.

По его словам, компании "лишили президента Соединенных Штатов права на свободу слова".

Напомним, ранее сегодня надзорный совет Facebook оставил блокировку аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram, но отметил, что со стороны Facebook было "неподобающе" приостанавливать доступ экс-президента к аккаунтам на бессрочной основе. В этой связи совет постановил пересмотреть подобные меры в отношении Трампа с целью определить и обосновать "пропорциональный ответ, который соответствует правилам, применяемым к другим пользователям платформы".

В мире США Дональд Трамп

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