Трамп назвал позором для США блокировку его аккаунтов в социальных сетях

Экс-президент США Дональд Трамп назвал "абсолютным позором" для страны блокировку его аккаунтов в соцсетях компании Facebook, а также Twitter и Google. Об этом говорится в соответствующем заявлении.

"Сделанное Facebook, Twitter и Google - абсолютный позор для нашей страны... Эти коррумпированные соцсети должны заплатить политическую цену, и им больше никогда нельзя позволять разрушать и превращать в руины наш выборный процесс", - сказал Трамп.

По его словам, компании "лишили президента Соединенных Штатов права на свободу слова".

Напомним, ранее сегодня надзорный совет Facebook оставил блокировку аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram, но отметил, что со стороны Facebook было "неподобающе" приостанавливать доступ экс-президента к аккаунтам на бессрочной основе. В этой связи совет постановил пересмотреть подобные меры в отношении Трампа с целью определить и обосновать "пропорциональный ответ, который соответствует правилам, применяемым к другим пользователям платформы".