Захарова о Ryanair: Действия Беларуси соответствовали международным правилам

Она отметила, что в Москве с большим вниманием отслеживали развитие событий вокруг этого рейса и его экстренной посадке в аэропорту Минска. "Мы видели официальные сообщения белорусской стороны. Посадка произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности, по решению командира экипажа, что было подтверждено со стороны авиакомпании, из-за угрозы террористического акта. Действия белорусских авиационных властей соответствовали международным правилам", - отметила Мария Захарова.

По ее словам, поднятый в воздух для сопровождения гражданского авиалайнера истребитель ВВС Беларуси осуществлял контроль за пролетом над белорусской территорией и в случае необходимости мог оказать содействие при посадке. "Хочу напомнить, в том числе и нашим западным коллегам, что поблизости была расположена белорусская атомная электростанция", - обратила внимание Захарова.

В свете громких заявлений руководства стран Запада относительно событий в небе над Беларусью Мария Захарова напомнила о ряде громких случаев, когда западники занимались не просто тем же самым, но и совершали действия, идущие вразрез международному праву.

"Давайте просто пройдемся по некоторым примерам. 2004 год. Соединенные Штаты Америки вынудили приземлиться в аэропорту Палм-Бич личный борт, он следовал по маршруту Москва-Барбадос-Аспен и принадлежал бывшему замминистра финансов России - Андрею Вавилову. Он был подвергнут допросу. Затем 2012-й год, Турция, член НАТО, с помощью истребителей посадили самолет Москва-Дамаск", - заявила Захарова.

Она также напомнила о 2013-м годе, когда по требованию спецслужб США в Вене был принудительно посажен и досмотрен самолет президента Боливии. "Он тогда летел из Москвы. Я еще раз подчеркну, речь идет о том, что США потребовали от Австрии , чтобы приземлился принудительно борт президента Боливии", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Кроме этого, Мария Захарова обратила внимание на действия киевских властей, а именно СБУ, издавшей поручение о принудительной посадке вылетевшего из Киева в Минск рейса авиакомпании "Белавиа". Тогда ради задержания и обыска летевшего на этом борту активиста Антимайдана Киев угрожал применить против гражданского судна боевую авиацию.