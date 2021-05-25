Зампред Центробанка сравнил МВФ с черепахой

Банк России не обязан следовать рекомендациям Международного валютного фонда, которые порой бывают "сомнительными", заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов на заседании "Справедливой России" в Госдуме.

Швецов отметил, что у МВФ есть правило - заемщики должны следовать советам организации. И Россия была в таком положении, но сейчас Центробанк ничего не должен МВФ, и слушать советы не обязан. Тем более, что иногда поступают "сомнительные" и потерявшие актуальность рекомендации.

"Мы получили "сомнительную" рекомендацию снизить ставки осенью прошлого года. МВФ - это черепаха, которая пока выдаст свою рекомендацию, проходит много времени <…>Мы улыбнулись и сделали все как надо - повысили ставки в этом году, обеспечивая ценовую стабильность", - цитирует Швецова "ТАСС".

Он отметил, что на российский регулятор не могут влиять ни МВФ, ни другие организации, так как нет обязательств следовать их рекомендациям.

Кстати, на прошлой неделе Минфин объявил о размещении российских суверенных еврооблигаций с самым длительным сроком погашения - через 15 лет.