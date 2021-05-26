Новости

Псаки заявила о серьезном отношении Вашингтона к сообщениям об НЛО 02:37
Байден назвал контрпродуктивными санкции против "Северного потока-2" 01:54
В Швейцарии рассказали, почему рады выбору Женевы для саммита РФ и США 00:50
Полное лунное затмнение будет длиться чуть больше 14 минут 00:35
Фернандо Торрес объявил о возобновлении карьеры 00:23
В Мехико пустили тестовые поезда по ветке метро, где обрушился мост 00:16
УЕФА увеличил размер призовых для участников Лиги чемпионов 00:05
Архиепископ Афинский высказал сожаление о возникшем расколе в православии 25.05.2021
Зампред Центробанка сравнил МВФ с черепахой 25.05.2021
УЕФА возбудил дело в отношении "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны" 25.05.2021
Неизвестный открыл стрельбу на акции памяти Джорджа Флойда 25.05.2021
Мишустин в Минске примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ 25.05.2021
Во ВНИИ труда отметили тенденцию к снижению безработицы 25.05.2021
"Газпром" построит в Санкт-Петербурге 703-метровый небоскреб 25.05.2021
В Якутии вакцинация против COVID-19 будет массовой 25.05.2021
Россия и США обсудили предотвращение инцидентов в открытом море и в воздухе 25.05.2021
Росстат подвел итоги апреля по производству продуктов 25.05.2021
В Госдуме сообщили об осторожном оптимизме по поводу встречи Путина и Байдена 25.05.2021
Головин и Миранчук прибыли в расположение сборной России 25.05.2021
"Белавиа" прекращает полеты на Украину 25.05.2021
В Петербурге задержали главу Жилищного агентства Колпинского района 25.05.2021
Бастрыкин обсудил на совещании жилье для сирот и резонансные дела 25.05.2021
Facebook получил самый крупный в России штраф в 26 млн рублей 25.05.2021
Росстат восьмой месяц подряд отмечает снижение уровня безработицы 25.05.2021
В новостройках «старой» Москвы больше нет дешевых квартир 25.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 01:54
Рубрика: В мире

Байден назвал контрпродуктивными санкции против "Северного потока-2"

Президент США Джо Байден заявил, что новые санкции против "Северного потока-2" на данном этапе контрпродуктивны, так как проект близок к завершению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
В Госдуме назвали "Северный поток-2" самой страшной санкцией против США

Американский лидер подчеркнул, что строительство газопровода продолжится. Вводить какие-то ограничения сейчас - только портить отношения с Европой.

Ранее сообщалось, что Вашингтон отказался от идеи как-то помешать строительству двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. В американской администрации ясно дали понять, что введение санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект, это не в их национальных интересах.

Стоит также напомнить, что Соединенные Штаты хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.

В мире США Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции Россия и США

Главное сегодня

Кремль: Саммит Путина и Байдена состоится в Женеве
Байден назвал контрпродуктивными санкции против "Северного потока-2"
Псаки заявила о серьезном отношении Вашингтона к сообщениям об НЛО
Полное лунное затмнение будет длиться чуть больше 14 минут
Прививку от коронавируса включат в национальный календарь вакцинации
США разрушают Украину в попытках противопоставить ее России
Отставные полицейские Франции опубликовали письмо Макрону