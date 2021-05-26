Байден назвал контрпродуктивными санкции против "Северного потока-2"

Президент США Джо Байден заявил, что новые санкции против "Северного потока-2" на данном этапе контрпродуктивны, так как проект близок к завершению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что строительство газопровода продолжится. Вводить какие-то ограничения сейчас - только портить отношения с Европой.

Ранее сообщалось, что Вашингтон отказался от идеи как-то помешать строительству двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. В американской администрации ясно дали понять, что введение санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект, это не в их национальных интересах.

Стоит также напомнить, что Соединенные Штаты хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.