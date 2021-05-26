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26.05.2021 12:01
Рубрика: Digital

До 1 июля соцсети должны локализовать базы данных пользователей РФ

Текст: Ирина Алпатова
К 1 июля 2021 года Facebook, Twitter и другие соцсети должны локализовать в России базы данных российских пользователей, сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговой коллегии ведомства.
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Российское законодательство обязывает иностранные интернет-ресурсы хранить личную информацию россиян только на территории нашей страны. Такие требования закона "О персональных данных" касаются иностранных компаний, у которых нет представительства в России, но они осуществляют свою деятельность здесь. За несоблюдение закона предусмотрен штраф от 1 до 6 миллионов рублей. При повторном нарушении - от 6 до 18 миллионов рублей.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Напомним, в 2020 году Facebook и Twitter уже были оштрафованы на 4 миллиона рублей каждая. Facebook штраф оплатил, Twitter нет. Ни одна из компаний требование о предоставлении информации о локализации баз данных не предоставила. В апреле 2021 года Роскомнадзор направил запросы администрациям компаний c повторным требованием.

Более 600 иностранных компаний хранят в России персональные данные российских пользователей на апрель 2021 года, заявил Вагнер.

Digital Интернет Общество СМИ и соцсети Правительство Минцифры Роскомнадзор

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