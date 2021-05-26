До 1 июля соцсети должны локализовать базы данных пользователей РФ

К 1 июля 2021 года Facebook, Twitter и другие соцсети должны локализовать в России базы данных российских пользователей, сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговой коллегии ведомства.

Российское законодательство обязывает иностранные интернет-ресурсы хранить личную информацию россиян только на территории нашей страны. Такие требования закона "О персональных данных" касаются иностранных компаний, у которых нет представительства в России, но они осуществляют свою деятельность здесь. За несоблюдение закона предусмотрен штраф от 1 до 6 миллионов рублей. При повторном нарушении - от 6 до 18 миллионов рублей.

Напомним, в 2020 году Facebook и Twitter уже были оштрафованы на 4 миллиона рублей каждая. Facebook штраф оплатил, Twitter нет. Ни одна из компаний требование о предоставлении информации о локализации баз данных не предоставила. В апреле 2021 года Роскомнадзор направил запросы администрациям компаний c повторным требованием.

Более 600 иностранных компаний хранят в России персональные данные российских пользователей на апрель 2021 года, заявил Вагнер.